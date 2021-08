Golaha Wadajirka Ee Deegaanka Somalida Oo War Kasoo Saaray Xaaladaha Itoobiya

War-martiyeedka Ay Soo Saareen Golaha Wadajirka Axsaabta Siyaasadeed Ee Deegaanka Somalida Waxayna kaga hadleen afar (4) qodob.

Golaha Wadajirka Ee Xisbiyada Siyaasadeed Ee Deegaanka Soomaalida oo la aas-aasay 5/11/2013 T.I oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ka dhaq-dhaaqa Deegaanka Soomaalida ayaa war-murtiyeed ka soo saaray xaaladaha siyaasadeed ee dalka iyo marxaladaha waddanku hadda uu ku jiro.

1.Taariikhdu markii ay ahayd 17/11/2013 T.I ee maleeshiyaadka Deegaanka Canfarta oo kaashanaya dawladda Deegaanka Canfarta ay weerar ku qaadeen magaalada Garbo-ciise ee galbeedka Siti, halkaas oo ay ka geysteen xasuuq ba‘an. haddaba, goluhu wuxuu si adag u cambaareeyay falkaas arxan-darrada ah ee ay Canfartu ka geysteen tuulada Garbo-ciise. sida oo kale, guluhu wuxuu ku baaqay in dadkii falkaas ka dambeeyay sharciga la horgeeyo.

2.Taariikhdu markii ay ahayd 25/02/2013 T.I Ururka Argagixisada TPLF oo xasuuq kula kacay Ciidanka Difaaca Qaranka ee ku sugnaa Deegaanka Tigreega, sida oo kale dawladda Fadaraalkuna ay billawday tallaabooyin lagu xaqiijinayo sharciga hawlaha waqooyiga dalka ka dhacaya. dhanka kale, waxaa xusid mudan in 8 bilood oo dagaal ka socday kaddib in dawladda Fadaraalku dib uga soo saartay ciidamada qaranka ee hawl-gallada ku jiray, kuna dhawaaqday xabbad-joojin si shacabka beeraleyda ah ee Deegaanka Tigreega fursad ugu helaan in ay beertaan dalagyada kala duwan. hase yeesho ee, xabbad-joojinta oo ay qaaddaceen jabhada TPLF ayey goluhu waxa ay si adag u cambaareeyeen Ururka Argagixisada TPLf, sida oo kale wuxuu goluhu si buuxda u taageeray go’aanka iyo hawl-gallada ay dawaladdu ka waddo Deegaanka Tigraay, islamarkaana lagu xaqiijinayo sharciga iyo qarannimada dalka.

3.Goluhu wuxuu eedayn iyo dhalleecayn culus u soo jeediyay ururka mucaaradka canfarta oo magaciisa loo soo gaabiyo UGUUGUMO. ururkan oo war-murtiyeed qoraal ah oo uu soo saaray 28/7/2012 T.C ku sheegay in Ururka ONLF uu yahay argagixiso.

Guluhu wuxuu ku baaqaay, isaga oo ka jawaabaya eedayntaas, in ururka UGUUGUMO uu qoraalkaas raali-gelin deg-deg ah ka bixiyo haddii kalena uu goluhu u gudbin doono hay’adaha sharciga iyo meelaha ay khusayso.

4. Ugu dambayn, goluhu wuxuu shacabka Deegaanka Soomaalida iyo dawladda Fadaralkaba u caddeeyay in ay lama-taabtaan tahay masaaliixda, masiirka iyo midnimada shacabka Deegaanka. Goluhuna uu diyaar u yahay in uu qaato kaalinta kaga aaddan siyaasadda dalka iyo midka deegaankaba, isaga oo ilaalinaya amase xaqiijinaya danta shacabka Soomaaliyeed iyo deegaankaba.