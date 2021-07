Israel oo Iran ku Eedeysay Weerar Markab Shidaal loogu Gaystay Badweynta Hindiya

Wasiirka arrimaha dibadda ee Israel Yair Lapid ayaa sheegay in uu ku amray diblomaasiyiinta dalkaasi in ay ku cadaadiyaan Qaramada Midoobay in ay qaaddo tallaabo ka dhan ah Iran oo saabsan weerarka halista ah ee ay ku qaadday markabka uu maamulayay bilyanneer u dhashay Israel.

Markabka MT Mercer Street ayaa Khamiistii lagu weeraray waqooyiga Badweynta Hindiya, iyadoo ay weerarkaasi ku dhinteen laba ka mid ah shaqaalihii saarnaa.

Ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas’uuliyadda weerarka, laakin falanqeeyeyaasha arrimaha badda ee ka tirsan shirkadda Dryad Global ayaa sheegay in “weerarkan ugu danbeeyay uu leeyahay astaamaha dagaalka dadban ee u dhexeeya Israel iyo Iran.”