Wakhtiga la Furayo Madaarka Berbera Oo la Shaaciyey

Maamulaha Hay’adda Duulimaadyada iyo Madaarada Jamhuuriyadda Somaliland, Cumar Cabdilaahi Aadan Cumar Sayid ayaa ka hadlay Cabashooyin ka yimid Shaqaale cusub oo loo qaadanayo madaarka magaalada Berbera.

Cumar Cabdilaahi Aadan oo shalay la halday qaar ka mida Warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in Bisha November ee Sannadkan la furi doono madaarka berbera oo dib u haban lagu sameeyay,waxaana uu intaasi ku daray si siman loogu tartami doono Shaqaalaha loo qaadanayo madaarkaas.

Cumar Cabdilaahi Aadan oo arrimahaasi ka hadlayaa waxa uu yidhi”Madaarka Berbera Dawladda Somaliland waxa ay heshiis kula gashay Shirkad Caalamiya oo ka shaqaynaysa in Madaarka noqdo mid ka tilmaaman Geeska Afrika, waxaana loo dhammaystiray qalabayntiisii 21 Bisha November ayaana la furi doonaa Madaar kaas oo Wadankeena ahmiyad u leh waayo Deked Caalamiya marka la sameeyo Madaar Caalamiya waa in la sameeyo,”.

Sidoo kale Cumar Sayid ayaa waxa uu sheegay in la saxay wixii Cabashooyina ee ka soo baxay qaadashada Shaqaalaha madaarka berbera. “Shirkadaas Gacanta ku haysa Madaarka ayaa shaqaale cusub qoranaysa waana la isla saxay wixii ka soo noqday,waxaana isla garanay in shaqaalaha dib loo baahiyo dhammaan dhallinyarada Somaliland way soo gudbin doonaan sii fiiyadooda. iyadoo aanu ka wada shaqayn doono hay’adda shaqaalaha dawladda iyo wasaarada shaqada iyo arrimaha bulshada. dhalinyarada si siman ayay ugu tartami doonaan,sida xeerarka Waddanka sheegayaan gobalka shaqada laga qabanayaa waxa uu xaq u leeyahay boqol kiiba toban diyaar ayaana loola yahay dhalinyarada ku nool gobalka Saaxil qaranka ayay muhiim u yihiin cidina ma dafiri karto xaqooda,”.

Dhinaca kale Maamulaha Madaarada ayaa waxa wax laga waydiiyay dad soo galay xayndaabka madaarka Boorama. “marka madaar la xadayno lama waayo dad xayn daabka madaarka soo galay waana la kulanay dadkaas soo galay Xayn daabka madaarka boorama,sidii laga yeelay madaarada kale dalka ayaa loola dhaqmi doonaa cid gaara oo lagu dhibaataynayaa majirto.waana in ay madaar yeelato magaalada boorama waana laysla eegi doonaa,” ayuu yidhi