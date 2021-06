” Tuug waa is qariyaa halkuu ka xado tulud…ee toddobaadkan xaajow mid tiriig sita yimid. ” Siyaasi Mustafe Shiine

Qoraal kooban oo uu Facebook-giisa soo dhigay Siyaasi Mustafe Cabdi Ciise (Shiine) ayuu kaga hadlay Dood uu xalay ka qabgalay Siyaasi Maxamuud Xaashi uu kaga hadlayey arimaha doorashadii ka dhacday dalka, qoraalkaas oo u dhignaa sidan:-

” Tuug waa is qariyaa halkuu ka xado tulud…ee toddobaadkan xaajow mid tiriig sita yimid.

Waxaan is weydiinayaa erayga uu wasiir hore Maxamuud Xaashi ku sheegay ” cuqdad” goorta ay shacabka intaa le’egi u xanuunsanayeen.

Waaba u cudurdaari lahaa haddii uu ku koobo in doorashadani ay kaga duwanayd tii 2017kii in aanay tartamayn 3 qof oo madaxweyne doonaaya iyo ku xigeenadoodii oo aanay doorashadu ahayn mid xukuumaddii talada haysay ee uu isagu ku tagrifalaayay aanay qabyaaladeyn oo aanay jeegaamayn.

Si kastaba ha ahaatee waxa nasiib daro ah in ummad dhan oo inta badan dhulka Somaliland ku nool oon weligood quudhsi tirsan uu ninkaasi ku sheego in cuqdadii haysay ay been ahayd oo ay doorashadan meesha ka saartay iyagoo tii tan ka horeysay ay 19.xildhibaan ku haysteen golaha wakiilada halka deegaanka ku soo xigay uu 16 xildhibaan lahaa. “