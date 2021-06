Suldaan Jaamac Nuux Oo Ka Tanaasulay Musharaxnimadda Maayarka Ee Magaalada Burco

Xildhibaan Jaamac Nuux oo ka Tirsan Mudanayaasha Golaha Deegaanka Ee Degmadda Burco, oo ka mid ah yahay Mudanayaasha Golaha Deegaanka Ee Degmadda Burco uga soo Baxay Xisbiga Mucaaridka Ah Ee WADDANI hore-na u Shaaciyey Inuu Taagan Yahay Jagadda Musharaxnimadda Maayarka Magaalo Madax-da Labaad Ee Dalka ee Burco, Ayaa Tanaasulkiisa Iyo Hankiisii Maayarnimadda Burco Ku Sheegay Qoraal kooban Oo Uu Soo Dhigay Barta Uu Ku Leeyahay Mareegta Xidhiidhka Dadweynaha Ee Facebook ayaa u dhignaa sidan:–

“Anigoo u tudhaya midnimada iyo wada-jirka Bulshada Burco – una taagan horumarinta iyo walaalaynta Burco. Aaminsan na in la saxo wixii khaldamay oo aan dib loo noqon. Waxaan u tanaasulay danta iyo midnimada Burco. Hankaygu ma noqon doono mid bulshada kala qaybiya, ee wuxuu noqonayaa mid bulshada mideeya. Bisaylka siyaasadeed bay ka mid tahay in aad aqbashid aqlabiyadda.

Anigoo xoojinaya xisbinimada, xakamaynayana in kala-qaybsanaantu xoogaysato – waxaan ayidayaa go’aankii xisbigayga Waddani qaatay iyo heshiiskii wadajirka ahaa ee labada xisbi-mucaarid, kaas baanan ku shaqayn doonaa.

Waxaan ku baaqayaa in la ilaaliyo jadwalka kalfadhiga golaha deegaanka degmada Burco, ee berri loo asteeyey. Dibudhac kasta oo ku yimaadaa wuxuu keenayaa in xamaasadda iyo xaraaradda Bulshadu kacdo, wuxuuna xagal daacin karaa nabadgelyada magaallada. Sidaasi darteed, waa in kalfadhigaasi berito qabsoomaa, Idamka Alle.”