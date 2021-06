“Furitaanka Ururadda: Ma Run Baa Ma Riyaa?” Siyaasi Cali Guray.

Muddo yar ka hor Doorashaddii 31 May dalka ka qabsoontay Golaha Wakiiladda ee 16ka sanadood fadhiyay waxay fadhigoodii ugu dambeeyay ku soo gebogabeeyaan nuqul qabyo-qoraal ah oo Xeerka Furitaanka Ururadda Siyaasadda ku saabsan. Ka dib markii Goluhu ansixiyay xeerka waxay u gudbiyeen Guurtidda oo ilaa hadda uu hor yaal balse aan ka gudanin waajibkoodii dqstuuriga ah ee hoosta dhigay. Hadii arinka xeerkani caadi ahaan lahaa Guurtiddu sabab la’aan hoosta may dhigteen oo wakhti ku filan way haysteen oo ay kaga bogtaan kuna ansixiyaan si ay ugu celiyaan Wakiiladda oo sharci ahaan iyagu u gudbin lahaa Madaxwaynaha. Sida aan filayo nuqulkan qabyo-qoraalka ahi markiisa muu ahayn mooshin sharci oo curintiisa ay lahayd xukuumaddu waayo xukuumadda ayaa daba socon lahayd Guurtiduna hoosta may dhigteen. Sidaa daraadeed wuxu noqonayay mooshin curintiisu ay ku koobnayd Xildhibaannadda Wakiiladda qaarkood in xaga madaxtooyada laga soo taabtay iyo in kalena mooyi.