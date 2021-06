Dhismaha Dekedda Maydh iyo Dhalliilo kasoo Ifbaxaya

Magaala-xeebeedda Maydh ee G/Sanaag waxa muddo kooban kasocota dhismaha deked yar oo cabbirkeedu yahay dherer (165mtr) iyo ballac (8mtr), taasoo dhismeheeda laga maalgelinayo Sanduuqa SDF, qandaraaska dhismeheedana ay kuguulaysatey shirkadda Kinetic Enginering and Construction company.

Haddaba dekeddaas oo dhismeheeda lagasoo bilaabay dhinaca badda ayaa bulshada degaankaasi waxay rajo wanaagsan ka muujinayeen qaabka badda loogu dhaabayo biraha tiirka u ah dhismaha dekeddan, haseyeeshee maalmahan oo shaqadu soo gaadhey dhinaca berriga/bacaadka ayaa isbeddel iyo walaac laga dareemayaa bulshada iyadoo arrinta walaaca keentayna loo aanaynayo birahan oo bacaadka lagu aasayo in kayar intii badda lagusoo aasayey taasoo sababi karta in xilliyada xagaaga iyo xilliyada kale ee baddu kacdo ay mawjaddu in badan hoos uqodi karto islamarkaasna guntooda gaadhi karto biraha bacaadka lagu dhaabay, iyo sidoo kale inaanay birahani xammili karti gaadiidka iyo culayska kale ee dusha kafuuli doona dekeddaas, arrimahaas oo ah kuwo hore meesha uga saaray deked loox kasamaysnayd oo halkaas hore uga jirtey.

Dhinaca kalena shirkadda dekeddan dhisaysa ayaan ilaa hadda wax shaqaale iyo adeegyo kale toonna ka qaadan magaalada Maydh, taasi beddelkeedana shaqaalaha iyo baahiyaadkooda meelo kaleba meelo kale kala yimaadda.

Sikastaba ha ahaatee arrimaha bulshadu walaaca kamuujisay inkastoo aanay u cuskan ana sal uga dhigin cid aqoon gaar ah u leh haddana waxa habboon in laysla hubiyo inta aan dhismahani gaadhin meel aan waxba laga qaban karin haddiiba ay jiraan wax inlaysla saxo ubaahani.