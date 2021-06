Maxaa Ka Jira In Soltelco Uu U Tanaasulay Cabdikariim Axmed Mooge ?

Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in maanta gelinkii hore kulan la isugu keenay Duqa caasimadda Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid (SOLTELCO) iyo mudane Cabdikariim Axmed Mooge oo u tartamaya duqa caasimadda.

Dhalinyaro ka mid ah ururrada bulshada ayaa la sheegay in ay isu keeneen labada xildhibaan, iyaga oo Mudane Soltelco ku dhiirrigeliyey in uu u tanaasulo Mooge taas oo la sheegay in uu aqbalay. Waxaa la filayaa in ay saacadaha soo socda shir jaraa’id wada qaban doonaan Soltelco iyo Mooge.

Mudane Soltelco ayaa hore u sheegay in uu doonayo duqa caasimadda, halka Cabdikariim Axmed Mooge uu isaguna hore u shaaciyey in uu duqa caasimadda u sharraxan yahay waxa aanu haystay taageerada labada xisbi mucaarad, oo la qiyaasayo in ay ugu yaraan sagaal xildhinaan ugu codayn doonaan.

Weli lama oga in ay jiraan sababo kale oo Mudane SOLTELCO ku riixday tanaasulka, waxa se jira dareenno muujinaya in madaxweyne Biixi uu ka waayey taageeradii uu marka hore ka filayey.