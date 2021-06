Madaxweyne Muuse Biixi Oo Ka Jawaabay Baaqii Cabdikariin Axmed Mooge, Kulanna La Qaatay

Madaxweynaha oo tixgelinaya codsiga mudanaha ugu codka badan tartamayaashii goleyaasha deegaanka ee dalka ka dhacay ee la xidhiidha in la dhegaysto codka shacabka caasimadda Hargeysa, ayaa si gaar ah ula kulmay mudane Cabdikariin iyo xubno golaha deegaanka ah, kana soo jeeda axsaabta mucaaridka ah.

Ugu horrayn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Maxamed Kaahin Axmed oo halkaas ka hadlay, ayaa caddeeyey in muhiimadda koowaad ee xukuumaddu tahay in tartankii quruxda badnaa iyo doorashadii dalka ka qabsoontay aan la nashuushadayn, islamarkaana cid waliba xaqeeda hesho, waxana uu yidhi, “Waxaynu u baahannahay in cid waliba xaqeeda hesho, haddii cid walba xaqeeda la siin waayo, waanag ina dhex oolli maayo, waa tartan siyaasi ah oo doorasho, tartankaasna waxaynu u baahannahay inay dulqaadkiisii yeelanno.”