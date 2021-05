Yaa yeelan doona guusha qabsoomidda doorashooyinka SL?

Xukuumaddu waxay muujisay dhiirranaan, mar hadday warbaahintii u ogolaatay in ay la wadaagto axsaabta mucaaradka, waxay kale oo noqon kartaa, in hoggaamiyaha xukuumaddu uu leeyahay, haddaan ku waayayo madaxtinimadda, waxaa iiga muhiimsan dalkayga oo aan derajaddiisa dimuqraadiyadeed kor u qaado.

Waxaa iyadu geed ka go’an ah, in Xisbiyada mucaaradka ay aad u tanaasuleen, wakhtigii qaban qaabada qabsoomidda doorashooyinka, waxayna gaadheen heer ay yidhaahdaan ‘ waxay sheegataba ha weydee, waaba lagu shareeraa ‘ iyo maafishkaba keen. Cilladda ugu weynina waxay ahayd xubnaha gudiga doorashada qaarkood iyo guddoonkooda oo loo tirinayey xisbiga Kulmiye ee talada haya.

Iminkana waxaa indhaha lagu hayaa gudigaas oo illaa iminka shaqada si wanaagsan u wada, iyaga iyo ardayda Jaamacadaha dalka ee hawshan loo dhaarsheyba waxay u muuqdaan, kuwo og in ay iyagu yihiin masuuliyiinta gacanta ku haya xasilooni muddo dheer lagu negaado.

Khaladka halista ah ee ka dhacay magaalada Laascaanood, maalintii ugu horreysey ee ol’olaha, in kasta oo halkeedii lagu xakameeyey, haddana waa in la helaa jawaab shacab iyo madaxba lagu qanco. Madaxda Bilayska iyo Sirdoonka waa in howshooda loogu samraa, inta maxsuulka doorashadu soo baxayo.

Illaahay janadiisa aynu u barino, hal abuur, Boqorkii masrixiyadda, oo loo garan ogaa Sooraan. Isaga iyo intii inaga dhimatayba samir iyo iimaan.

Bashiir Tarabbi Oogle,

Burco, Soomaalilaan.