Turkiga Oo Ka Falceliyey Eedaymaha Maraykanka Ee Boqortooyadii Cusmaaniyiinta

Wasiirka Arimaha Dibada ee dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa Sabtidii sheegay in Turkigu “gabi ahaanba diidayo” go’aanka Mareykanka.

Markii dambe wasaaradda arrimaha dibedda ee Turkiga waxay sheegtay inay u yeedhay safiirka Mareykanka si ay ugu gudbiso “falcelinta adag” ee Ankara ay ka leedahay arrinkaas.Maamulladii hore ee Mareykanka uma adeegsan erayga xasuuq bayaan rasmi ah iyadoo la ilaalinayo walaaca dhanka Turkiga, oo dhaawacaya xidhiidhka laba dal oo ah xulafo adag oo dhanka NATO ah.

Turkidii Cusmaaniyiintu waxay ku eedeeyeen Armeeniyaanka Kiristaanka ah khiyaano, kadib markii ay jab xooggan kala kulmeen ciidamadii Ruushka waxayna bilaabeen inay masaafuriyaan dhankaa iyo Siiriya iyo meelo kale. Boqolaal kun oo reer Armenia ah ayaa la la laayey ama u dhintay gaajo ama cudur.Gabood-falladadaas waxaa si ballaaran u diiwaangeliyey waqtigaas goobjoogayaal ay ka mid yihiin saxafiyiin, ergo iyo diblomaasiyiin.

Tirada dadka reer Armenia ee dhintay ayaa had iyo jeer lagu muransan yahay. Armenia waxay dhahaan qiyaastii 1.5 milyan oo qof ayaa dhimatay. Turkiga ayaa ku qiyaasaya wadarta guud inay ku dhowdahay 300,000. Sida laga soo xigtay Ururka Caalamiga ah ee Aqoonyahannada Xasuuqa (IAGS), tirada dhimashadu waxay ahayd “in ka badan milyan”.

In kasta oo saraakiisha Turkigu ay aqbaleen in xasuuqaasi dhacay, haddana waxay ku doodayaan in aanu jirin isku day nidaamsan oo lagu baabi’inayo dadka Kiristanka ah ee Armenia. Turkiga ayaa sheegay in dad badan oo Muslimiin Turki ah ay sidoo kale ku dhinteen qalalaasaha Dagaalkii Koowaad ee Adduunka.