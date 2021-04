Sida aynu wada ognahay wadooyinku waa halbawlaha bulshada, haddii dal ka liito dhinaca wadooyonka ama infrastructure ka, dalkaasi waa dal dib u dhacay, horuumarka dal leeyahay waxaa lagu gartaa horuumarinta wadooyinka. Hadaba mudadii koobnayd ee uu joogay wasaarada Gaadiidka iyo horuuminta jidadka Wasiir Cabdillaahi Abokor Cismaan, wuxuu muujiyey waxqabad la taaban karo oo dhinac walba leh.

Tusaale ahaan waxaynu ka wada dheregsanahay in ay dhamaad tahay wadada ugu dheer somaliland oo ah ta isku xidha Burco iyo Ceerigaabo, iyada oo wasiirku ka soo bilaaabay meel aad u hoosaysa aana filayo in ay maraysay wadadu ceerigaabo iyo Ceelafweyn dhexdeeda, taasoo ina tusaysa xawaaraha ay ku socotay mudadii uu gacanta ku hayey Wasiir Cabdillaahi Abokor.

Wadada isku xidha Ceerigaabo iyo Burco ayaa waqtigan gebogebo ku dhow, iyada oo ay halkaas ku soo afjarmi doonto dhibaatadii bulshada ka haysatay wadaadaas oo raf ahayd weligeed, magaceedana waxaa uu taariikhda u gelayaa ciddii dhamaystirtay oo ah xukuumadda, gaar ahaana magacaa waxaa leh Wasiir Cabdillaahi Abokor Cismaan oo ah wasiirka ka masuulka ah horuumarinta jidadka somaliland.

Sidoo kale waxaynu wada ognahay in iyana la dhagax dhigay oo la bilaabayo wadada muhiim ka ah ee isku xidha Burco, Oodweyne iyo Hargeisa, taasoo dhowaan la bilaabayo iyada oo la filayo in ay ku dhammaato waqti kooban, wadadan oo qaranka muhiim ah, Wasiirka iyo xukuumadda Kulmiyena u noqonaysaa taariikh wayn oo lagu faano.

Dhinaca kalena waxaa meel fiican maraysa oo xawli ku socota wadada taariikhiga ah ee isku xidhaysa Berbera iyo Wajaale, {Berbera corridor}, taasoo fududaynaysaa in ganacsigeenu toos u tago dalka aynu jaarka nahay ee Itoobiya, waxayna noqon doontaa marin cajiib ah oo ganacsiga somaliland uu si fudud u gaadhi karo bariga Africa oo dhan.

Mashaariicdaa socota iyo gaar kale oo badan oo ku saabsan wadooyinka waxaa hormood u ah Wasiirka Gaadiidka iyo Horuumarinta Jidadka somaliland Cabdillaahi Abokor Cismaan, oo baal dahab ah kaga jira waxqabadka Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.

Waxaan odhan karaa Cabdillaahi Abokor, waa wasiirkii waxaqbadka iyo horuumarka, isaga oo kaalin muhiim ah kaga jira siyaasada dalka, sidoo kalena wasaaradii loo dhiibay oo ahayd wasaarad cusub oo aan horey u jirin ka dhigay wasaarad ka mid ah kuwa ugu wanaagsan wasaaradaha dalka, marka la eego homuurka ay samaysay muddo saddex sanno ah.

Hadaba waxaan odhan karaa Wasiir Cabdillaahi Abokor, waxaa uu muujiyey waxqabad la taaban karo, isaga oo soosaaray shuruuc badan oo ku saabsan dhinaca waddo marista iyo bedqabka gaadiidka somaliland, taasoo la sameeyey markii ugu horaysay taariikhda.

Gunnaanad

Wasiirka Gaadiidka iyo Horuumarinta Jidadka somaliland, Cabdillaahi Abokor Cismaan waxaa uu taariikhada somaliland ka gelayaa Wasiirkii ugu wanaagsanaa ee soo mara wasaaradan, waana wasiirkii waxqabadka iyo horuumarinta Jidadka somaliland, baal dahab ah ayuu ka geliyaa taariikhda somaliland.

Cabdillaahi Axmed, Hargeisa, somaliland