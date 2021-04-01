𝐌𝐚𝐚𝐦𝐮𝐥 𝐆𝐨𝐛𝐨𝐥𝐞𝐞𝐝𝐤𝐚 𝐊𝐨𝐨𝐧𝐟𝐮𝐫 𝐁𝐚𝐫𝐢 (𝐌𝐚𝐫𝐤𝐚)
𝐊𝐮: 𝐗𝐢𝐥𝐝𝐡𝐢𝐛𝐚𝐚𝐧𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐞𝐝 (𝐌𝐮𝐪𝐝𝐢𝐬𝐡𝐨)
𝐊𝐮: 𝐌𝐮𝐱𝐚𝐚𝐟𝐚𝐝 𝐢𝐲𝐨 𝐌𝐮𝐜𝐚𝐚𝐫𝐚𝐝 (𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝)
𝐊𝐮: 𝐌𝐮𝐱𝐚𝐚𝐟𝐚𝐝 𝐢𝐲𝐨 𝐌𝐮𝐜𝐚𝐚𝐫𝐚𝐝 (𝐉𝐢𝐛𝐮𝐮𝐭𝐢)
𝐔𝐣𝐞𝐞𝐝𝐝𝐨: 𝐌𝐚𝐚𝐦𝐮𝐥 𝐆𝐨𝐛𝐨𝐥𝐞𝐞𝐝𝐤𝐚 𝐊𝐨𝐨𝐧𝐟𝐮𝐫 𝐁𝐚𝐫𝐢 (𝐌𝐚𝐫𝐤𝐚)
𝟏- 𝐗𝐢𝐥𝐝𝐡𝐢𝐛𝐚𝐚𝐧𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐞𝐝, ee 𝐌𝐮𝐪𝐝𝐢𝐬𝐡𝐨, waa inay 𝐆𝐨𝐥𝐨𝐲𝐚𝐚𝐬𝐡𝐚 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐜𝐢 𝐃𝐚𝐣𝐢𝐧𝐭𝐚, ee 𝐃𝐚𝐰𝐥𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐅𝐚𝐝𝐚𝐫𝐚𝐚𝐥𝐤𝐚 𝐒𝐨𝐨𝐦𝐚𝐚𝐥𝐢𝐲𝐚, waa inay (𝐦𝐨𝐨𝐬𝐡𝐢𝐧) ay ku 𝐝𝐚𝐥𝐛𝐚𝐧𝐚𝐲𝐚𝐚𝐧: 𝐌𝐚𝐚𝐦𝐮𝐥 𝐆𝐨𝐛𝐨𝐥𝐞𝐞𝐝𝐤𝐚 𝐊𝐨𝐨𝐧𝐟𝐮𝐫 𝐁𝐚𝐫𝐢 (𝐌𝐚𝐫𝐤𝐚), waa 𝐢𝐧𝐚𝐲 si 𝐝𝐞𝐠𝐝𝐞𝐠 ah ugu 𝐠𝐮𝐝𝐛𝐢𝐲𝐚𝐚𝐧 – bi idni Allaah.
𝐅.𝐆. 𝐗𝐢𝐥𝐝𝐡𝐢𝐛𝐚𝐚𝐧𝐧𝐚𝐝𝐚𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐞𝐝𝐨𝐰, waa 𝐡𝐮𝐛𝐚𝐚𝐥, oo 𝐰𝐚𝐚𝐫𝐢-𝐦𝐞𝐲𝐬𝐚𝐚𝐧’𝐞, walaalayaalow, 𝐰𝐚𝐱𝐭𝐚𝐫 la idinku 𝐱𝐚𝐬𝐮𝐮𝐬𝐭𝐨, waa inaad 𝐃𝐢𝐫 uga 𝐭𝐚𝐠𝐭𝐚𝐚𝐧 – bi idni Allaah.
𝟐- 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 iyo 𝐉𝐢𝐛𝐮𝐮𝐭𝐢 waa inay 𝐌𝐚𝐚𝐦𝐮𝐥 𝐆𝐨𝐛𝐨𝐥𝐞𝐞𝐝𝐤𝐚 𝐊𝐨𝐨𝐧𝐟𝐮𝐫 𝐁𝐚𝐫𝐢 (𝐌𝐚𝐫𝐤𝐚), waa inay 𝐬𝐢𝐲𝐚𝐚𝐬𝐚𝐝 𝐚𝐡𝐚𝐚𝐧 ku 𝐭𝐚𝐚𝐠𝐞𝐞𝐫𝐚𝐚𝐧, oo 𝐝𝐡𝐚𝐪𝐚𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐡𝐚𝐚𝐧𝐧𝐚 ka 𝐭𝐚𝐚𝐠𝐞𝐞𝐫𝐚𝐚𝐧 – bi idni Allaah.
Maxamed Sheekh Daahir