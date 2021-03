Cabdi Xaashi Oo Ku Calaacalay “Maba la ii ogolee maxaan ka qeyb galaa shirka ..”

Weli waxaa Muqdisho ka taagan ismari-waaga ku aaddan doorashada xilligeedii ka dib dhacday. Shir uu ku baaqay madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo, isla markaana la filayay in shalay lagu saxiixo heshiiska doorashada ayaan sidii la filayay u dhicin.

Dhanka kale, waxaa taagan baaqyada ka soo baxay Beesha Caalamka, oo Midowga Yurub oo u dambeeyay ayaa madaxda Soomaalida ugu baaqay inay degdeg xal uga gaaraan arimaha ku gedaaman doorashada. Madasha Badbaado Qaran oo ay sameysteen siyaasiyiin mucaaradsan Farmaajo ayaa shalay galab ku dhawaaqay shir maalmo u socon doona. Guddoomiyaha Madasha Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in sababta ugu weyn ee ay u aasaaseen madasha ay tahay inay dadka ku badbaadiyaan.

BBC-da oo weydiisay gudoomiye Cabdi Xaashi waxa uu yahay xalka ay doonayaan inay dalka ku badbaadiyaan ayaa yidhi ” waxaan rabnaa in Soomaaliya oo dhan heshiis la gaadho oo la isku yimaado, dhibaato iyo dagaal aniga xal uma arko.” Cabdi Xaashi oo xalay la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dalka uu dhib ku jiro oo la isku heysto sidii loo qaban lahaa doorasho loo dhan yahay.

Sidoo kale Guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay ka jirto xaalad amni xumo oo degmo aaan degma kale looga gudbi karin, isla markaana looga baahan yahay si looga baxo dhibaatadan heshiis laga gaadho khilaafka taagan.

Guddoomiyaha Madasha Badbaado Qaran ayaa waxaa uu caddeeyay in Shirka Madasha uu sii socon doono ilaa iyo inta laga gaarayo heshiis doorasho oo loo dhan yahay, ayna u taagan yihiin badbaadinta Qaranka. Waxa uu sheegay in sababta ay shir bar-bar socda kan dowladda iyo maamul goboleedyada ay tahay inaan lo ogeylayn inay ka qeyb galaan shirkaasi. “Maba la ii ogolee maxaan ka qeyb galaa shirka, aniga ma diiddaniye, Waxaan ahay siyaasi dalkaan ka soo shaqeynayay 30-kii sanno ee ay dhibaatadu ka jirtay una taagan midnamadiisa iyo nabadisa marka dad shalay yimid oo aan ogeyn xaalada iyo siyaasadda dalkaan ayaa aniga ii diiday inaan ka qeyb galo arrinta xalka dalkaan”. Cabdi oo ka jawaabaya su’aal ahayd in shirka ay isaga ku matalayaan madaxda maamul goboleedyada oo ay madasha badbaado qaran ka wada tirsan yihiin ayaa sheegay in maamulada ay gar u leeyihiin inaysan ka qeyb gelin shirka sababtoo ah waxay rabaan in dhammaan saamileyda siyasadda ay ka wada qeyb galaan shirka si xal looga gaadho arrimaha doorashada. Cabdi Xaashi ayaa sheegay inaysan jirin sharci ahaan wax u diidaya in guddoomiye ka noqdo madashan isagoo ah guddoomiyaha Aqalka Sare. Waxaa uu sheegay in dowladdii dhanba uu waqtigeeda dhammaaday ayna doonayaan in xal la gaadho.

kulan ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalintii ay madaxda dolwadda federaalka iyo qaar ka mid ah kuwa mamaul goballeedyada ee ku shireen magaalada muqdisho. Kulanka ayaa warbixin loo dhagysatay gudiga Farsamada oo iyaguna kulan ku yeeshay isla magaaladaas muqdisho kuwaas oo horey u soo saaray qoddbo la xiriiray arrimaha doorashooyinka. Madaxda Puntland iyo Jubaland ayaa maalintii labaad shirkani ay ka maqanyihiin iyagoo shuruudo hor dhigay ka qaybgalkooda.