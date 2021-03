Sharaaig aan la shedgin intu raadamaalkeeda iyo macaashkay samaysay sannadkii in.dhaafay sider saamiyo looga iibsan karaa?

Sharaa’igu asalkaba waa laba nooc, qaar isla waqtiga la marayo la aasaaso iyo qaar hore loo samaysnsa oo hore u jirey, oo waliba laba u sii kala kaca; shirkado dad gaari leeyiin (Private Companies) iyo shirkado daweynahu wada leeyiin (Public companies).

Shirkadaha gaarka loo leeyahay ee hore u samaysnaa waxa laga dhigi karaa qaar dadweynahu wada yeesho. Haddaba waxa muhiim ah in lays weydiiyo laba su’aalood? Su’aasha koowaad waxay tahay: maxuu mulkiilahu shirkadiisa uga dhigayaa mid dadweyne wada yeesho? Su’aasha labaad waxay tahay:sidee shirkad gaar loo lahaa looga dhigi karaa mid dadweynahu wada yeesho?

Jawaabta su’aasha hore waxay tahay mulkiilahu waxa uu shirkadiisa uga dhigayaa shirkad dadweyne ka dhaxaysa waxa werye waxa uu rabaa in uu lacag badan oo kaasha helo/urursado si uu hantidiisu u sìi badiyo. Dadweynahu waa in uu fahmo in ay lacag samayn tahay unjeedada ugu weyn ee sharaa’iga gaar loo leeyahay looga dhigo qaar dadku wada yeesho.

Su’aasha labaad jawaabteedu waxay tahay waa in uu mulkiilaha shirkadu dadweynaha u soo bandhigaa saamiyo sicir go’an, dabeedna dadweynahu iibsadaa saamiyada uu mulkiilaha shirkadu uu soo daah furay.

Daah furka saamiyada maxaa ku xidhan oo waajib ku ah mulkiilahu innuu u cadeeyo oo u soo bandhigo dadweynaha?

Kow, waa in uu mulkiilaha shirkada uu keenaa;-

a) Rasamaalka shirkada

b) Xisaab xidhkii shirkada ee sannadkii ugu

dambeeyey (Company’s last balance sheet)

c) Faaiidadii shirkada ee sannadkii ugu

damveeyey ( Profit and loss account for

the last year).

d) Magaca cusub ee shirkadu yeelanayso marka dadweynahu saamiyo yeesho illayn kii hore mulkiile keliya ayaa iska lahaaye.

Saamiyo dadweynaha ka iibii ayadoon shuruudahaa la fulin sharciga ma waafaqsana. Meel madaw ayaa wax lagu kala iibsanayaa laguna kala gadanaya.

Shirkad aan rasamaalkeeda la sheegin iyo faa’iidadey ay soo saartay sannadkii ugu dambeeyey saamiyo sidee looga iibsan karaa?