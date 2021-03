Arrimaha ku xusan Warqadda Madasha Badbaado Qaran ay u direen beesha caalamka

Madasha Badbaado Qaran oo ay ku mideysan yihiin Dowlad Goboleedyada Jubbaland, Puntland, Golaha Midowga Musharaxiinta iyo Golaha Siyaasadda Somaliland ayaa eedeyn u jeediyay dowladda kadib markii ay warqad u qoreen beesha caalamka.

Qaar kamid ah arrimaha ay soo hadal qaadeen.

Waxay ku eedeeyeen madaxweynaha in uu ku guuldareystay in uu qabto doorasho loo wada dhan yahay oo xor iyo xalaal ah.

In madaxweynaha uu majaxaabinayo dadaallada ku aadan in heshiis laga gaaro arrimaha doorashada.

In madaxweynaha uu ciidamo hor leh u daabulayo gobolka Gedo isla markaana uu amniga dalka uu carqaladeynayo.

In madaxweynaha uu amray in ciidamada Harmacad ay la wareegaan amniga garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.