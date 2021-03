Isku Aadka Wareega Quarter-final Iyo Semi-final Ee Champions League Oo Lasoo Saaray

Waxa la soo saaray isku aadka wareega 8 dhamaadka champions league iyada oo ay ka soo bexeen kulamo xiiso leh oo si weyn loo sugayo marka la gaadho ciyaarista kulamada.

Kooxda Liverpool ayaa ku aaday Real Madrid iyada oo dib oo daawan doono ku celiskii Final-kii 2018 ee tartanka champions league.

Dhanka kale kooxda PSG ayaa ku aadi doonta kooxda Bayern Munich waxana aan arki doonaa ku celiska Final-kii champions leaue ee xilli ciyaareedkii hore.

1. Manchester City VS Borussia Dortmund

2. FC Porto VS Chelsea

3. Bayern Munich VS PSG

4. Real Madrid VS Liverpool

1. Winner of Qf3(Bayern/PSG) VS Winner of Qf1(City/Dortmund)

2. Winner of Qf4(Madrid/Liverpool) VS Winner of Qf2(Porto/Chelsea)