Ingiriiska oo sharci cusub ka soo saaraya magengelyo doonka

Xukuumadda Ingiriiska ayaa ka baaraan degaysa in aanay dalkeeda soo gelin dadka magangelyo doonka ahi ilaa inta codsiyadooda go’aan laga gaadhayo.

Arintan ayaa qayb ka ah wax ka bedel ballaadhan oo lagu wado xeerarka socdaalka dalkaas ka dib markii Ingiriisku ka baxay Midowga Yurub.

London ayaa doonaysa in ay wax ka bedesho xeerarka socdaalka dadka tahriibka sharci darrada ah ku gala dalkaas ee isku daya in ay ka gudbaan badda English Channel ee u dhaxaysa Ingiriiska iyo Faransiiska iyaga oo doonaya in ay magangelyo helaan.

Wasiirka arimaha gudaha, Priti Patel, ayaa ku tilmaantay xeerarka socdaalka ee haatan jiraa in ay ka muuqato “mushkilad asaasi ahi”.

Saddexdii bilood ee ugu horeeyey sannadkan ayaa in ka badan 650 qof ka gudbeen badda English Channel oo ay kaga tallaabeen doonyo yar yar oo ay ku gaadheen dhanka Ingiriiska, waana tiradii mudadaas oo kale sannadkii hore ka gudubtay laban laabkeed.

Wargeyska Times ee dalkaa ka soo baxa ayaa sheegay in xukuumaddu dersayso sidii ay goobo lagu qaabilo dadka muhaajiriinta ah uga furi lahayd dhulka Ingiriisku xukumo ee dalka dibadiisa ku yaal sida jasiiradda Gibraltar oo kale.

Arintaas ayaa se ku kaliftay maamulada dhulalkaa hoos yimaada Ingiriiska in ay qoraal ay kaga codsanayaan faahfaahin dheeraad ah u diraan xukuumadda Ingiriiska.

Warqad uu badhsaabka Gibraltar u diray Priti Patel ayuu ku yidhi “arintan la iga lama hadlin la iga lamana tashanin”.

Xeerar “adag laakiin cadaalad ah”

Wageyska Daily Mail ayaa ku waramay in ay ka mid yihiin waxa ka bedelkan xeerarka socdaalka in magangelyada loo diido dadka ka imanaya wadamada Ingiriisku u aqoonsan yahay kuwo “nabdoon”.

Mar hadii uu Brexit si buuxda u dhaqan galayna Ingiriisku kama mid ahaanayo heshiiska Dublin ee Midowga Yurub ee u sahlaya dalalka xubnaha ka ah in ay dadka magangelyo doonka ah ku celiyaan wadamadii hore ee ay Midowga Yurub ka soo galeen inta go’aan laga gaadhayo codsigooda.

Marka hore ba Ingiriisku heshiiskaa wuu diidanaa oo dhawr goor ayuu codsaday in wax laga bedelo intii aanu ka bixin Midowga Yurub.

Midowga Yurub qudhiisa ayaa mar hore iyaguna ka wada hadlay sida ay suurto gal u noqon karto in goobo lagu hayo dadka magangelyo doonka ah looga samayn lahaa woqooyiga Afrika.