COVID19 Oo Somaliland Ka Maraya Meel Halis Ah, Tirada Dhimashada Oo Xidhiidh Noqotay

Xaaladda Cudurka Covid19 ee Somaliland ayaa walaac weyn laga muujiyey kadib markii toddobaadyadii ugu dambeeyey ay korodhay tirada dadka u dhimanaya iyo tirada dadka cusub ee uu cudurkani soo ridanayo kaasi oo dunida ugu soo laba kacleeyey si weyn oo saf-mar ah, gaar ahaan mandaqadda Geeska Afrika.

Xaaladda Dhimashada iyo tirada dadka cusub ee uu soo ridanayo guud ahaan Somaliland oo aad u korodhaysa maalinba maalinta ka dambaysa ayaan wali la hayn tiro-koob rasmi ah oo dawladda ama daneeyayaasha caafimaadku ka soo saaree balse sida ay wasaaradda horumarinta Caafimaadka Somaliland dorraad Sabtidii sheegtay si xidhiidh ah dhimashadu u jirto maalin walba halka ay ay sidoo kale wasaaraddu digniino hor leh ka soo saartay.

Laba kaclaynta fayraska Coronavirus ee dunida ayaa Somaliland si weyn looga dareemayaa bishii ugu dambaysay oo ay si weyn kor ugu kacday tirada dadka u dhimanaya oo kaliya inta ay dawladdu sheegtay hal maalin oo kali ah dhimashadu gaadhay saddex qof oo dhammaantood cudurkan u dhigtay balse la rumaysan yahay in tiradu intaasi aad uga badan tahay maadaama nidaamka adeeg ee caafimaad ee dalku aad u liidato.

Dugsiyada, suuqyada, goobaha dadku isugu yimaad iyo dhammaanba xaaladda ayaa sideedii hore ah taasi oo laban laabaysa xaaladda laba-kaclaynta cudurkan iyada oo dhinaca kalena dadka qaar walaac ka muujiyeen xarumaha caafimaad ee dalka oo dad xanuunkan qabaa yaallaan iyaga oo ku dhex jira dadkii bukaanka ahaa ee kale ee cudurrada kale qabay iyo dadkii soo booqanayay dadka bukaanka ah. Dadka is baadhaya oo wali tiradoodu yar tahay, dhamaan waxa ay xaaladda la dhigayaan mid walaaceeda leh.

Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Somaliland Md. Cumar Cali Cabdillaahi Bade oo xaaladda culus ee uu cudurku galay ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Halkan waxaan rabaa in aan Bulshada uga sheego in ay xaqiiqo tahay oo marag ma doon ah in cudurkii COVID19 uu aad sare ugu kacayo oo ay sidoo kale kordhayaan xaaladaha dadka uu cudurkaasi haleelayaa. Sidoo kale waxaan umadda u sheegaynaa in dhimashadu intii hore ay aad uga badan tahay. Shalay oo kali ah waxa xanuunkan u dhintay saddex qof. Dhimashadu waa joogto oo sidii hore maaha waa joogto ayay dadku u dhimanayaan. Xanuunkuna aad iyo aad buu u fidayaa markaa bulshada reer Somaliland waxaannu u sheegaynaa in wax kasta oo la samayn karo waxa ugu muhiimsan in kor loo qaado wacyiga iyo ku baraarugsanaanta iyo in la qaato oo la raaco tilmaamaha wasaaradda Caafimaadka ka soo baxaya. Waa in qofku caafimaadkiisa iyo caafimaadka umadda ilaaliyaa. Waa in muwaadinku afka iyo sanka daboolaa oo xidhaa kuna dadaalaa nadaafadda labada gacmood intii suurtogal ahna la kala fogaado. Tilmaamaha kale ee la xidhiidha qofka xanuunkaasi u soo dhaca sida loola dhaqmayo iyo xogta halka laga raadsanayo oo la rabo in ay Bulshadu mar walba ku xidhnaato gaar ahaan wasaaradda Horumarinta Caafimaadka oo loo baahan yahay in ay farriimaheeda ku xidhnaadaan. Meelaha dadka lagu baadhayaa dalka oo dhan waa ka diyaar. Qofka xanuunku ku dhacaa waa in uu is karantiilaa oo gaar bulshada iyo qoyskiisa uga baxaa. Haddii uu astaamo isku arko sida xumadda iyo xaalado kale markaasi ayuu u baahan yahay in baadhitaan loo sameeyo. Waad ogtihiin sidaa waxaan u samaynaynaa in ay tahay awooddeena aan wax ku baadhi karno. Waxa aynu u baahanahay si garaad iyo maskax badnaani ku jirto aan u adeegsanno baadhitaanka” ayuu yidhi Wasiirka wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Somaliland Md. Cumar Cali Cabdillaahi .