Golaha Wakiillada JSL Oo Wacad Ku Maray Inay Dib U Eegis Iyo Wax Ka Baddel Ay Ku Samaynayaan Xeerka Axsaabta Qaranka

Xildhibaanada uu hadda wakhtigoodii sii gabaabsiga yahay ee Golaha Wakiillada Somaliland oo sabtidii toddobaadkan lixdii bishan Maarij 2021-ka uu furmay Kal fadhigoodii 45aad, kaas oo ah kal fadhigii ugu dambeeya ee muddo xileedkooda, ayaa la filayaa in ay xeerar baddan oo miiska u yaalla ay ku sii ansixiyaan mudda u hadhay, halka qaarna la naawilayo inay kaabis iyo wax ka baddel ay ku sameeyaan,iyadoo ay Xildhibaanada dalbadeen in loogu horaysiiyo xeerka axsaabta Qaranka Somaliland oo wax ka baddel iyo kaabis lagu samaynayo

Xildhibaan Xaamud iyo Xildhibaan Cabdiraxmaan Cismaan Caalin “ Cabdiraxman Dheere” iyo Xildhibaano kale ayaa soo jeediyey inta aan wakhtigu dhammaan in Xeerka Axsaabta Qaranka ay mudnaanta siiyaan muddanayaashu,isla markaana loogu soo horaysiiso xeerka hor yaalla Golaha hadda, waxaana xusid muddan inay arrintaas ku tageeraan shir guddoonka iyo xildhibaannada kale.

Xildhibaan Xaamud ayaa waxa kamid ahaa haddaladisii uu shalay ka jeediyey xarunta golaha Wakiilladda kuwan:-“ Xeerkani wuxuu ahaa intii aan la ansixin xeerkii doorashooyinka in isaga la ansixiyo,waayo wax-yaabo baddan ayaa kaga xidhnaa doorashada,haddii aynu dib u dhignay maanta yaan dib loo dhigin xaga hore aynu soo dhigno,waa in xeerkaa lambar afar iyo tobban 14- waa in lasoo hormariyaa.” Ayuu yidhi Xildhibaan Xaamud

Xildhibaan Cabdiraxman Dheere ayaa sheegay in Guddoomiyayaasha Xisbiyaddu ay noqdeen qaar kood kuwa muqaaxiyo ay leeyihiin ka dhigtay Xisbiyadda, isla markaana aan loo baahnay inay afar xili noqdaan Guddoomiye iyo Musharraxiin, isagoo sheegay laba sababood oo uu u doonnayo in Xeerkaas dib loogu eego “Waxa weeye xeerka Xisbiyadda laba arrimood ayaan ku sababaynayaa, xeerkaas mihiim ayuu yahay inagoo aan dhammaystirin waa in aanaynu ka tegen meeshaas,midi waxa weeyaan Xisbiyaddeenii qaar kamid ah oo caddaystay inay fadhiyaan labatankii sanno ee ugu dambeeyey,Guddoomiyenimadiina afar xili u sharraxan, Madaxweynenimadiina afar xili u sharraxan iminkana sharraxan oo aan doonnayn inay meesha ka tagaan oo doonnaya inay muqaaxi ay leeyihiin ka dhigtaan,inaynu xeerkaa ku noqono sababta koobaad ayaan uga dhigayaa, Sababta labaad waxa weeye Komishankii aynu hawshaa u dirnay xisbiyaddu waa hawlgab weeye, mushahar uun ayey qaataan,hawl alliyaalo hawl ay qabtaan ma jirto,labadaa sababood awgood waxaan leeyahay xeerkaas innaga oo dhammaystirin oo mudnaanta siinin yeynaan ka tegin,waan adkaynayaa arrinkaas.” Ayuu sheegay.