Magafihii Ugu Awooda Badnaa Afrika Oo Ka Baxsay Xabsi ku yaalla Addis Ababa.

Kidhaane Sakariyaas oo caan ku ahaa “Habtemaryam” ayaa la sheegay in uu galay musqul u dhow maxkamadda federaalka oo lagu sii waday. “Waxa uu si dhakhso ah u siibay dharka jaallaha ah ee maxaabiista. Inta uu gashaday dhar cusub ayaa uu si dhib yar isaga lugeeyay,” ayaa lagu yidhi warbxin ay daabacday VICE World News.

Habtemaryam waxa uu ka hawlgeli jiray magaalada Bani Waliid ee dalka Liibiya oo Soomaali badan lagu waayay/laayay, Itoobiya waxa ay xaqiijisay in aan weli gacanta lagu hayn ninka baxsaday. Wararku waxa ay sheegayaan in la xidhay booliska ilaalinayay maxbuuska oo lagu eedeeyay in ay laaluush qaateen.