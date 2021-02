Allow Colkayaga Col ku Furo

Waxa hubaal ah in sannadihii u danbeeyey dadka u heellan ilaalinta jiritaanka qarankooda ay la socdeen ishana ku hayeen in rag u warmo tumanayeen qarankan tisqaaday wax yeeladiisa iyo dibin-dabyadisa, iyagoo adeegsanaya caadal-qaatayaal reer Somaaliland ah. Xagga Alley ayay ka ahaan weyday mooye teelo umay dhigan, shacbkuna maaha qaar maanta wax la hoos marin karo.

Ragga hadda doobta isu tumayaana waa kuwii shalay isu sacabo tumayey kuna wada socday inaan Somaliland tallaabo hore u qaadin. Waa waxa loo yidhaa siyaasaddu saaxiib joogto ah male ee waa hadba inta dan la kala leeyahay.

Nina iima diir nixin markaan daalanaa shalay

Somalilaneey siddi-sidi-daada mooyee dhul u dhacaaga hubso. Shacabyow waxan leeyahay ereyga “haye fudud” hablaha iyo halganka labadaba waa u khatare joojiya muxubada aad Jabuuti kala dul dhacaysaan. Hadda Uma jeedo xumeeya Jabuuti laakiin “don’t look down upon yourselves”. Halka ay inoo joojiyaan aynu u joojino anigoo og inay maslaxado badani inaga dhexeeyaan ee waa in si siman loo arko maslaxadaha.

Jabuuti sidaan qabo ma jirto colaad iyo nacayb ay reer Somaliland ummad ahaan u qabto waxase jirta dhinaca siyaasadda sababo la wada ogsoonyahay oy u aragto iyadu inaanay Jabuuti dani ugu jirin ictiraafka Somaliland, ama haku saxsanaato ama haku khaldanaato.

Jabuuti inagoo intan maanta ka itaal daran ayey Soomaaliya innooga hiilisay siyaasad ahaan, weedho aan innaga qabanina inagaga yimaadeen wakhtiyo kala duwaan oonay xaq inoogu lahayn. Waxaynu ku dhaafnay nin weynba walaal og iyo qodaxi meesheed iyo kala go’ iyo kala lulashana kala lulashaa la qaatay. Waa qaaciidadii Alle ha u naxriistee Maxamed Ibraahim Cigaal kula dhaqamayey Jabuuti.

Dardaaran: Shacabka xariirta ah ee “laanta”waxan leeyahay:

Cilmiga siyaasaddu wuxu leeyahay haddii cadawyo badan oo aad leedahay uu mid ka mid ihi meesha ka baxo waa kuu guul! Hadda yaa meeshii u siyaasad ahaan innaga taagnaa iska beddelay?

Madaxweyne kol haddaad China iyo superpower-kii geed ku xidhay kuwan Africa waa budooy ii oole geediga halkaa ka sii wad. Qaaqle-yaasha gudaha iyo saaqidiinta siyaasadda huuryada inoo qoomaya shacabka ku leh warkaaga “waraabe u sheeg”.

Halgamaa Axmed Siiraanyo wuxuu yidhi Somaaliland wakhtiyo adag bay soo martay oo fulaygu shakiyey.

Those who have suffered a lot, have a right to be happy.

Somali-laaneey laguuma baqo.

WQ: Ibraahin Aadan Cilmi Galaan “Qumaash”