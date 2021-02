Qurbe-Joogtii Ingiriiska Ee U Sharraxnaa Doorashooyinka JSL Oo Ka Mida Dadka Xayiraadaha UK Kusoo Rogtay

Xukuumadda Waddanka Ingiriiska ayaa xayiraado culus ku soo rogtay Muwaadiniinteeda u safraya dibadaha oo imika wixii ka dambeeya u baahan doona sababo adag oo sharci oo kali ah oo loo oggol yahay mooyee in aanay dhayal ugu bixi karin dibadaha kadib markii dalal badan oo adduunka ah gaar ahaan Reer Galbeedka uu xawaare sare ku laba kacleeyey cudurka COVID19.

Stuart Brown, Wakiilka Ingiriiska ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa shalay barta uu ku leeyahay Mareegta Twitter ee xidhiidhka Bulshada waxa uu ku shaaciyay in dadka musaafiriinta ah ee ka imanaya waddanka Boqortooyada Ingiriisku u baahan doonaan sababo sharci oo ah arrimo adag haddii ay doonaan in loo ogolaado in ay dibadda u safraan taasi oo saamayn doonta shacabka reer Somaliland ee haysta dhalashada waddanka Boqortooyada Ingiriiska ee sannadkan iman lahaa Somaliland kuwaasi oo aanay u suurto gal ahayn in ay yimaaddaan.

“Dhammaan dadka Safraya ee ka socda Boqortooyada Ingiriisku waxay hadda u baahan yihiin sabab sharci ahaan loo oggol yahay inay dibadda ugu soo dhoofaan. Arrintani waxa ay ka dhigan tahay in dadka reer Somaliland ee Britishka ahi aanay u safri karin Hargeysa ujeedooyin la xidhiidha wakhtiga fasaxa ee ay safarka ku iman lahaayeen. Ku Negaanshaha Guryuhu waxay gacan ka geysan doontaa badbaadinta nolosha Boqortooyada Ingiriiska iyo Somaliland” sidaa waxa yidhi Wakiilka Ingiriiska ee Somaliland u fadhiya Ambasaddor Stuart Brown oo ka hadlayay xaaladda safar iyo isu socod ee dalkiisa UK adkeeyey.

Si kastaba ha ahaatee, Inkasta oo ay sannadihii ugu dambeeyey yaraadeen qurbe-joogtii reer Somaliland ee qaaradda Yurub ee dalka iman jiray wakhtiyada xagaaga ayaa haddana sannadkii hore ee 2020 meesha ka baxay, sannadkanna la filayaa in aanay dad badani iman sababo la xidhiidha xaaladda Cudurka Coronavirus, taasi oo meesha ka saaraysa in ay dad hunguri ka hayay in ay isu soo taagaan doorashooyinka Golayaasha Deegaanka iyo Wakiilada oo Qurbe-joogta reer Somaliland ahi sidaa ku xannibmaan.

Wasaaradda Khaarajiga ee Boqortooyada Ingiriiska ayaa qoraal ay ku baahisay mareegteeda waxa ay ku tidhi sidan: “Marka la eego xayiraadaha UK COVID-19 ee hadda jira, waa inaad guriga joogtaa. Waa inaanad safrin, oo ay ku jiraan safarrada dibeddu, illaa aad haysato sabab sharci ahaan loo oggol yahay inaad ku baxdo. Waa sharci darro inaad dibadda u safarto fasaxyo iyo ujeedooyin kale oo firaaqo ah”.

Tiradii ugu badnayd ee dadka uu soo ridanayo Covid19 iyo kuwa u dhimanaya ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay laga diiwaan galiyay waddamada Ingiriiska, Faransiiska, Spain iyo Jarmalka waxaanad mooddaa in xaaladdii Corona Virus ee qaaradda Yurub ay soo kordhayso taasi oo keentayt in dalal badani xayiradihii dib u soo cusboonaysiiyaan.