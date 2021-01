Dhakhtar Somali Ah Oo Dalka Ingiriiska Laga Mamnuucay in uu Dhakhtarnimo Ku Shaqeeyo

Dhakhtar Soomaali ah ayaa dalka Ingiriiska laga mamnuucay in uu dhakhtarnimo ku shaqeeyo kaddib markii ay caddaatay in aanu Ingiriisiga ku hadalkeeda ku fiicnayn.

Dr. Cabdillaahi Cabdi Yuusuf oo ah 51 sano jir deggenaa magaalada Manchester ayaa ku doodaya in uu is baray lahjado Ingiriisi ah oo lagaga hadlo woqooyiga dalka, sidaas awgeed bukaankiisa iyo jaalka ay wada shaqeeyaanba ay is fahmaan. Laakiin si isdaba joog ah ayaa uu Cabdullaahi u dhacay imtixaanada afka Ingiriisiga ah; dhinaca fahamka afka, akhriska, qoraalka iyo hadalka intaba.

Hore ayaa Cabdillaahi waxaa sannadihii 2015 iyo 2017 lagu helay habdhaqanno anshaxa mihnadda baalmarsan, waxa se loo fasaxay in uu shaqada sii wato, dushana xaaladdiisa lagala soconayo laakiin shardiga lagu xidhay uu ahaa in uu afka barto kaddibna galo imtixaanka Afka Ingiriisiga ee caalamiga ah ee ‘IELTS’ loo yaqaanno, nasiibdarro se imtixaanadaas ayaa uu si isdaba joog ah ugu dhacay.

Ugu dambantii Dr. Cabdullaahi waxa uu hay’adda dalka Ingiriiska u qaabilsan rukhsad siinta dhakhaatiirta ‘MPTS’ u diray email uu kaga codsanayo in loo ogolaado in in uu shaqadiisa dhakhtarnimo ee Ingiriiska sii wato, isaga oo ku adkaysanaya in luuqaddiisa ingiriisidu ay fiican tahay, laakiin 15 kii bishan jeenaweri ayaa ay hay’addu soo saartay go’aan ay dhakhtarkan kaga joojinayso shaqada gebi ahaanteedba kaddib markii Emailka uu u diray ee codsiga ahaa ay ku aragtay in uu ku qoran yahay afka Ingiriisiga oo aad u jajaban iyo qaladaad higaadda iyo naxwaha aj oo badan.