60 Saacadood Dhakhtar Mayd Ku Baadhnaayay Sariirta ICU-ga, Cisbitaalka Hargaysa Ku Yaalla

Cusbitaalka waxa jooga kalkaalisooyin qaybtaa ICU, inan qiimo badan oo iga codsatay in aanan magac dhabin waxay noo sheegtay in dhacdadani aanay ugub ahan, dad kale oo soo bookhday iyo kuwo la jaara dhahktarkuna way sheegeen in dad mayda sidan oo kale Ogsajiin iyo shaqo loogu waday oo ay ku socotay lacag qayra xadi. Gabadh saddex todobaad ka hor la keenay oo maydkeeda sariir la saaray way dillaaci gaadhay barar awgii sidii ay u lahaayeen way kasoo raynaysaa koomadana way ka soo baxaysaa daaya Ogasiija ugu xidhnayd !