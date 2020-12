Madaxwayne Trump oo Diiday inuu Saxeexo Dhaqaalihii La Siin lahaa Dadka uu Aafeeyay Covid 19

Malaayiin Shacabka Mareykanka ah ayaa si ku meel-gaadh ah u lumiyay kabista Dhaqaalaha dadka ay shaqo la’aantu hayso,

Kadib markii Madaxweyne Donald Trump uu diiday in uu Saxiixo sharciga gargaarka ee loo yaqaan ‘ gargaarka Covid ‘ si loo dhaqangaliyo.

Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa ka digay “Cawaaqib xumo” haddii Mr Trump uu sii wado dib u dhigista saxiixa laakiin xilligii loo qabtay oo Sabtidii shalay ahayd ayaa hadda la dhaaftay.

Dhaqaalaha ay heli lahaayeen dadka shaqo la’aanta ah ayuu arrinkan saameyn doona.

Lacag gaadhaysa $ 900bn (£ 665bn) ayuu Koongarasku Ansixiyay kadib bilooyin wadahadalo adag iyo tanaasul ah.

Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka fiidnimadii Sabtida, Mr Trump wuxuu mar kale difaacay mowqifkiisa ku aaddan arrintan,

Wuxuuna sheegay in lacagtani aad u yartahay iyadda oo hadda la qorsheeyey in la siiyo qoyskiiba 600 oo dollar, balse Trum doonayo in laga dhigo 2000 oo dollar.