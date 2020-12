Waxaan soo dhaweeyay Ninkii dilay Aabahay, Waanaan Cafiyay

Ee kasoo horjeeday midab takoorka balse waxay ka hor imaadsanaayen mabaadii’da Ururkii ANC ee ahaa in dhammaan dadka ku nool Koonfur Afrika xuquuqdooda la simo.

Candice waxay inta badan ogeyd in aabaheed la dilay, xita waxay ogeyd ninkii dilka u geystay aabaheed oo la yirhaado Eugene de Kock,

“Marka aan fursad ku helo buugan waan in aan akhriyaa oo aan eegaa”

“Markiiba waxaa maskaxdeyda kusoo dhacay in sawirka uu yahay aabahey, sidan ayuu u dhintay, [Eugene de Kock] waa ninka dilay, marka waxaan ogaaday waxa aan sameeyay in uu ahaa khalad maadam la ii ogoleyn in aan akhriyo buugga