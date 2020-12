Warbixin : Maxamed Bin Salmaan Maka Heli Doonaa Badbaado Joe Biden?

Madaxweynaha Mareykanka ee xilka kasii dagaya, Donald Trump ayaa horay loogu eedeynayay inuu dhagaha ka fureystay xad-gudubyo bani’aadannimo oo lala xiriiriyay dhaxal sugaha Boqortooyada Sacuudiga, Maxamed Bin Salmaan, balse waxaa su’aalo la iska weydiinayaa waxa uu noqon karo mowqifka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka, Joe Biden.

Warbixin uu daabacay wargeyska “Washington Post” ayaa lagu sheegay in maamulka Donald Trump uu ka arrinsanayo sidii uu u aqbali lahaa codsi uga yimid Amiir Maxamed Bin Salmaan, kaasoo ku aaddan in dhaxal sugaha Mareykanka laga siiyo xasaanad ka ilaalineysa in dacwado looga soo oogo gudaha waddankaas.