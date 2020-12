Waxa Ka Faham Sida Talaalka Covid 19-ku u Shaqaynaayo…..Kana Fogow Khuraafaadka Iyo Buufiska Kuna Xidhnow Cilmiga Iyo Caqiidada Diiniga ah.

ILaahay Subxaana watacaalaa waxa uu Diinteena suuban inoogu sheeg in Cudur kasta oo uu keeno uu soo raaciyo Dawadii lagula tacaali lahaa, sidaa awgeed waa in aad fahamtaa in Talaal iyo Dawo labadaba loo heli karo Cudur kasta oo dunida yimaada.

Tallaalkan Covid 19-ka ee ay soo saarta Pfizer/BioNTech ayaa noqday kii ugu horreeyey ee muujiya natiijo wanaagsan, ka dib markii lagu sameeyey tijaabooyin badan ee uu marayna wajiga ugu dambeeyey ee samayntiisa.

Waa nooc cusub oo lagu magacaabo tallaalka mRNA kaas oo isticmaalaya hidda-side yar oo Virus-ku leeyahay si jidhka loo baro sidii uu ula dagaalami lahaa marka Covid-19-ku jidhka soo weeraro, difaaca jidhkana uu u dhisi lahaa.

Tallaalku waxa uu ka kooban yahay waxyar oo Qolfta Virus-ka mRNA ee [Covid-19] kaas oo gelaaya unugyada jidhka si uu u sameeyo Nafaqo ama ( Protein) Nafaqo gaar ah,” ayey yidhaahdeen khubarada Cilmiga Talaalka ku takhasusay.

“Marka qofka lagu mudo ama lagu duro tallaalka, jidhka ayaa waxa uu soo saarayaa Nafaqo (protien) aan keenaynin cudur balse dhisaysa difaacii jidhka, taas oo keenaysa in jidhku barto habka la isaga difaaco cudurka [Covid-19].”

Tallaalka waxa uu ka kooban yahay laba Irbadood oo 21-tan maalmood ay u dhaxayso qaadashadooda, iyadoo Irbada labaad ay tahay xoojiye. Difaaca jidhka ayaa xoogaysanaaya kaddib marka uu Qof-ku qaato Irbada koobaad hasayeeshee saameyn buuxdo waxa uu yeelanayaa 7 maalmood kaddib marka Irbada labaad la qaato.

Khubarada Talaalku waxa ay sheegeen in ansixinta Talaalku ay timid kaddib “markii la sameeyey hannaan furan iyo baadhitaan dheer oo dib loo hubiyey fayadhowrka talaalka.” taas oo lagu xaqiijiyay in tallaalku uu gaadhsiisan yahay “Heerrarka waxtarka, badqabka iyo tayada wax soo saarka ee hay’adda FDA”.