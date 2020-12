Wadooyinka Xidhan Waxaa Toos U Amray Farmaajo,, Siyaasi CC Shakuur

Sidoo kale wuxuu tilmaamay in ciidamo badan la dhigay goob-kasta oo lagu tuhmayo in lagu qabanayo barooq-diiqda dadkii lagu dilay weerarkaasi, sida uu hadalka u dhigay.

“Waa sanadkii labaad oo shacabka Muqdisho Waddooyinka laga xidho, iyadoo laga hortegayo xuska 17 December. Waxaa ciidan la dhigay goob kasta oo lagu tuhmayo in xuska lagu qabanayo, wadda kastana waa la xidhay,” ayuu yidhi C C Shakuur Warsame.