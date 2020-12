TALO IYO TILMAAN : QAYBTII LABAAD

Walaalayaal, intii soo akhrisatay qaybtii koowaad ee qormadan; waxaynnu kaga soo hadallay suuliyada masaajidda dalkeenna iyo sidii wax looga qaban lahaa. Maanta waxaynnu gorfayn doonnaa – haddii Eebbe idmo- dhibaatada labaad ee weli ka jirta masaajidada dalka. Taasi oo ah, kaabada iyo sallaanada lagu fuulo masaajidyada dabaqyada ah. Inta aanad gelin masjidyada waaweyn, waxa ka soo horreeya kaabado (catabado) . Kuwaasi oo dhibaato ku haya saddex qaybood oo musalliinta ka mid ah! Catabadahaasi oo aan lahayn meelo la qabsado (rails) isla markaasina kor-u-dhaadheeri ama taagani; waxay dhibaato weyn ku yihiin:

Curyaamiinta (kuwa gurguurta iyo kuwa kursiga lagu riixab a)! kuwaasi oo laga yaabo, in aanay dhibaatadaasi awgeed; masaajidba soo haweysan

a)! kuwaasi oo laga yaabo, in aanay dhibaatadaasi awgeed; masaajidba soo haweysan Kooxda kale ay kaabadaasi dhibaatada ku hayaanna waa, dadka da’da ah oo ay ku adag tahay fanashada ama fuulidda catabadahaasi aan lahayn meelo la qabsado oo odayaashu iyo islaamuhu cuskadaan.

ah oo ay ku adag tahay fanashada ama fuulidda catabadahaasi aan lahayn meelo la qabsado oo odayaashu iyo islaamuhu cuskadaan. Qolada saddexaad ee iyaguna ku dhibaataysan kaabadahaasi iyo sallaanaduba, waa dadka bukaanka ah ee qaba xanuunada la xidhiidha; wadnaha iyo habka neefsashada.

Haddaba, si ay guryaha Ilaahay u noqdaan meelo loo siman yahay oo la wada geli karo – si loogu cibaadeysto- waa in maamulayaasha masaajidada iyo farsamayaqaanada dhismayaashuba ku baraarugsanaadaan dhibaatooyinkaasi jira ee aynnu korka ku soo tilmaannay.

Waxa iyagana xil ka saaran yahay wax ka qabashada waxyaabaha aynnu soo tilmaannay; wasaaradaha Garsoorka, Arrimaha diinta iyo Awqaafta iyo wasaaradda Arrimaha Bulshada.

Sidaasi awgeed, waa in wasaaradahaasi iska xilsaaraan wax ka qabashada iyo la talinta guddiyada masaajidada.Taasi macnaheedu waa, in aanay hay’adaasi ku koobnaanin furitaanka masaajidada ee waa in ay kormeeraaan oo ay tilmaan iyo toosinba ka bixiyaan wixii khaldan!

Allahayoow kuwii ku caabuda ee guryahaaga camira naga dhig… Aamiin.

Inta aynnu qaybta saddexaad ku kulamaynno – idam Allah- isma dhaafno walaalayaal.

Cabdullaahi Maxamed Cumar

Email: timacadde56@hotmail.com