Maxaad kala Socotaa Ninkii Kaligii Samaystay Jaziiradda u Gaarka ah

Jasiiradda Rose, oo ah filim cusub oo ka bixi doona shirkadda Netflix ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sheekada dhabta ah ee Giorgio Rosa iyo dagaalkii uu kula jiray dowladda Talyaaniga isaga oo doonayay in jasiiraddii uu naftiisa u dhisay loo aqoonsado dal madax bannaan.

Maxay ahayd

Sanadkii 1967, injineer u dhashay Talyaaniga oo lagu magacaabo Giorgio Rosa ayaa naqshadeeyay isla markaana dhaqaale ku bixiyay dhismaha dhul jasiirad cabbirkeedu yahay 400m oo isku wareeg ah taas oo 26m ka sarreysa biyaha. Jasiiradda waxaa laga dhisay meel 12km u jirta xeebta Rimini, oo ka xaggeysa biyaha Talyaaniga, taas oo micnaheedu ahaa inay ka baxsaneyd gacanta maamulka.

Rosa ayaa isku magacaabay madaxweyne wuxuuna ku dhawaaqay in jasiiraddiisa ay tahay dal madax bannaan – oo lagu magacaabo Jamhuuriyadda Jasiiradda Rose. Maamulkii xilligaas ayaan ku farxin dhismaha jasiiradda ee aan laga war gelin isla markaana soo jiidaneysay dalxiiska iyada oo la bixin wax canshuur ah.

Waxaa sidoo kale la sheegay in jasiiradda loo adeegsan jiray in khamri lagu cabo isla markaana lagu dheelo khamaar, siyaasiyiinta qaar ayaa sheegay in jasiiraddu ay khatar ku tahay ammaanka qaranka.