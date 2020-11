Shaqada Xeer Ilaaliyaha dawlad kasta oo ay ku jirto Somaliland

Published by: yaska

Waxaan maanta dhegaystay Xasan Shahar oo ka tirsan Xildhibaanada Golaha Degaanka oo afkiisa ka qirtay in Sheekh Adam Xaaji Maxamuud Xiiray Adan Siiro ay u gadeen laba balook oo dhulkii danta guud ahaa. Maxaa la gudboon Xeer Ilaaliyaha Qaranka? Maxaa la gudboon Wasiirka Cadaalada? Maxaa la gudboon Wasiirka Arimaha Gudaha,? Maxaa la gudboon Taliyaha Booliska iyo Qaybta Dembi Baarista (C I D), Maxaa la gudboon Madaxweynaha Somaliland?

Si deg deg ah waa in Madaxweynuhu amar cad u siiyaa Wasiirka Cadaalada in uu ka howl gallo arintan. Wasiirkuna waa in si deg deg uu Xeer Ilaaliyaha amar u siiyaa in arintaas uu ka hawl gallo. Waxaa kale arintu Khusaysaa Wasiirka Arimaha Gudaha, Taliyaha Booliska iyo Madaxa Qaybta dembi baadhista.