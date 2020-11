Wasaaradda Warfaafinta Somaliland oo Bayaan ka Soo Saartay Wada Shaqaynta Ka Dhexaysa Saxaafadda Gaarka ah

Published by: yaska

Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigelinta Jamhuuriyadda Somaliland ayaa shaacisay inay xurmaynayso Madax-bannaanida Saxaafadda, laakiin aanay ka baaqsanaynin inay gudato xilka iyo waajibaadkeeda kala duwan.

Bayaankaas oo dhigtaa sidan :–

“Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigelinta Jamhuuriyadda Somaliland waxa ka go’an in ay xurmayso madax-bannaanida Saxaafadda, isla markaana abbuurto jawi dammaanad qaadaya saxaafad xor ah oo u gudata waajibaadkeeda si waafaqsan shuruucda dalka iyo mabaa’dida caalamiga ah ee Warbaahinta.

Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland, oo ah sharciga dalka ugu sareeya, waxa uu Qodobkiisa 32aad si buuxda u damaanad qaaday Xoriyada Saxaafadda iyo xaqa Ra’yi dhiibashada. Kaas oo qeexaya in muwaadin kasta uu xor u yahay in uu ra’yigiisa ku bandhigi karo qoraal, hadal, muuqaal, suugaan ama qaab kale oo waafaqsan xeerarka dalka.

Sidaas darteed, Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigelinta JSL waxa ay dhiirigelinaysaa nidaam ama hab kasta oo qof ama haya’ad ay aragtideeda si xor ah ugu cabiri karto iyada oo la xaq dhawrayo mabaadi’da Islaamka, qiyamka iyo hidaha suubban ee ummadeenna iyo shuruucda dalka u dejisan.

Wasaaradda Warfaafintu, iyada oo ka duulaysa Qodobka 39aad (faqradiisa 5aad) ee Xeerka Kala Xadaynta Nidaamka Xukuumada iyo Haya’daha Madaxa-Bannaan (Xeer no.71/2015), oo awood sharci u siinaya in ay bixiso ruqsadaha warbaahinta gaarka loo leeyahay, isla markaana dareensan baahida weyn ee loo qabo in dib-u-habayn iyo qiimayn lagu sameeyo addeega ruqsad-bixineed ee ay Wasaaraddu u hayso Qaranka Somaliland. Sidaas darteed, Wasaaraddu Warfaafintu waxa ay markale ku wargelinaysaa in dhammaan Hay’adaha Warbaahineed macluumaadkooda oo rasmi ah ugu soo gudbiyaan Wasaaradda Warfaafinta ugu danbayn 16ka bisha Diisambar 2020.

Haddaba, waxa aan xasuusinaynaa Warbaahinta qaybaheeda kala duwan in aanay Wasaaraddu ahayn Hay’ad dakhli ama cashuur ururin, balse ay u xilsaaran tahay in muwaadiniinta ku wacyigeliso gudashada waajibaadka ka saaran bixinta cashuurta, gaar ahaan Hay’adaha Warbaahinta ee ay ruqsadaha siisay. Sidaas darteed, waxa aanu ku boorrinaynaa Saxaafadda gaarka ah iyo dhammaan suxufiyiinta in ay sii xoojiyaan wada-shaqayntii ay la lahaayeen Wasaaradda Warfaafinta iyo u-addeegsigta shacbiga, oo aanay ku dhego-barjoobin ku-tiri-ku-teenta aan lahayn nuxuradda sharci.”