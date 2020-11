Talo Xumadii iyo Damacii Farmaajo oo laba midkood ku soo biyo shubaneysa” Siyaasi Cali Maxamed Warancadde

Published by: yaska

Siyaasi Cali Maxamed Warancadde oo kamida ruug-cadaaga siyaasada ee Geeska Afrika isla markaasina 50-kii sano ee ugu danbeeyey kusoo jiray siyaasada, oo ka faalooda arimaha taagan ee khuseeya siyaasada Geeska, ayaa qoraal mugle oo ugu kaga hadlaayo xaalada murugsan ee doorashada dalka Soomaaliya, oo uu ku baahiyey, boga uu ku leeyahay barta bulshadu ku xidhiidho ee Facebook-ga, ayaa waxa uu u dhignaa sidan:-

Bismilaaahi Raxmani Raxiim

Tala Xumadii iyo Damacii Farmaajo oo laba midkood ku soo biyo shubaneysa

1. In uu isticmaalo Cudud Milatry oo Dalkaasi u horseeda Burbur aanu Mahadin,

2. In uu iscasilo oo uu badbaadiyo Naftiisa iyo Dalka Somaliya.

Waxaa kale oo ka mid ah Talo Xumooyinka iyo khiyaamooyinka uu Cayaarayo Farmajo in uu Dib u isticmaalo Ra’iisal wasaarihiisii Hore Mr Khayre , oo tuhun badani hadheeyey kaalinta uu Cayaarayo Mr Kheyre, oo iminka dhex fadhiya shirarka Mucaaridka. Waxaase laga yaabe halkii uu ugu Talo galay inuu Mr. Khayre uu Farmaajo wax uga taro in aan la isla gaadhin marka laga eego Jidka uu Iminka Doonayo Farmaajo in uu wax mariyo. Oo ah mid ka fog in Dalkaasi ay ka dhacdo Doorasho la isla ogol yahay.

Tan labaad Maadaama la ogyahay in uu Madaxweyne Farmaajo La Galay Heshiisyo QARSOODI ah Dalal shisheeye ah , heshiisyadaa oo halis galinayo Madaxbanaanida Somalia iyo Amniga qaar ka mid Dalalka Khaliijka ee Carbeed. Waxaa Farmaajo ka go’an in uu wada kasta u maro sidii uu ugu sii nagaan lahaa Hogaanka Somalia.

Oo ay ugu horeyso in uu Mucaaridka iyo Maamul Goboleedada uu ku muquuniyo Xoog, arrintaasi oo isaga iyo Xulafadiisu ay mudo dheer si weyn uga shaqeynayeen waxaase aad u fog sidii arrinkaasi ugu hirgali lahaa madaama aan xukunkiisa lagu wada kalsooneyn.

Sidaa awgeed Somaliya Maanta uma baahna in xoog iyo Boob la isku Muquuniyo ee waxay u baahan tahay in laga Taliyo sidii loo badbaadin lahaa Bulshada Reer Somaliya ee mudada aan helin Cid wanaag ugu talisa

Allaa Mahad leh

Mudane,Ali Mahamed Waranade