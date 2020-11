ABDI ESSE JAMA MACALLIN INTIISA KU FILNAA “si Wanaagsan u noolow,Si wanaagsana u Dhimo”.

Dhimashadda wanaagsan waxaan lagu garta markaa xannuunkaaga in badan qoyskaagu ku samro,Marka inta noloshaada daneyneysaa in badan ka warqabtey bukaankaaga iyo cudurkaaga,Marka in badan dad kala duwani ku Rajeeyeen in aad soo Ladnaato oo aad dib u soo raacdo,Waa Farxad in qofku ka badbaado Dhimashada deg-dega ah,haddana in uu xijaabto ayaa inoogu filan murugo iyo waano qaadasho.Dhimashadu maaha Wax si gaar ah keliya ugu dhaceysaa qofka geeriyoodey,waase Mid dad badan qof ba si u damqeysa,kuwo badan oo uu ka mid ahaa ayaa in badan xasuusan doonaa marxuumka,Jidhkiii uun baa la duugey,hase ahaate xasuustii in badan dunida wey ku sii noolaan doontaa.

Haddii qof moodaayo in wax-dhigidu ay tahay mid fudud,si uu u soo arko fudeydkeeda ha soo tijaabiyo macallinimo wakhti noloshiisa ka mid ah.Cilmi baadhisyo badan oo la sameeyey sannadihii ugu danbeeyey waxey intooda badani xaqiijiyeen in shaqada macallinimada lagala kulmo isku buuq iyo culeys xadkeedu aad u sarreeyo,iyada oo lagu sheegay waxyaabaha sababey nidaamka maamulka macallimiintu ka hoos shaqeeyaan,wakhtiga saacaddaha shaqada,mushaharka iyo aqoonta intaba.Cilmi baadhisyada ugu danbeeyey ayaa sidoo kale dhankooda ka qirey in shaqada macallinimadu ay uga badan tahay shaqooyinka kale isku buuqa iyo culeyska maskaxda,iyada oo wakhtiyadan hadda la nool yahayna ka mid ah waxyaabaha ugu yaabka badan.

Qof kasta oo nool ayaa qirsan in waxbarashadu ay tahay mida ugu ahmiyada badan waxyaabaha dal lagu dhiso,laguna horumariyo noloshiisa,sida qoysyada,bulshadda iyo guud ahaan shucuubta dalka.”Haddaba akhriste ma ogtahay in Macallinku yahay waxa quruxda u yeella waxbarashada la,aantiina ayna hano qaadi karin.”Kuwii wax noo soo dhigey Xurmaan u heynaa”.

in maskaxaha wax la baraa maaha wax sahlan,Macallimiintu waa xudunta wakaalada u ah marka ay timaado in ubbad wax la barro,in la dhiso lana qaabeeyo habka iyo xeelada gudbinta casharka,dejinta manjahka wakhtiga casriga ah,iyo isticmaalida xeelado lagu maamulo fasal heer sarre ah,Abdi Esse Jama intiisa wuu ku filnaa.

Islaamku wuxuu Dhimmanayaa Geeri wanaagsan,geeri nuxur leh,geeri ay ka horreysey nolol wanaagsan oo nimco iyo farxad badneyd,geeri ay ka horreysey caafimaad qab jidheed iyo mid maskaxeedba,tayada geeridu waxa ay ku xidhan tahay,tayada noloshii wanaagsaneyd ee Cibaada iyo Alle ka cabsiga badneyd,waa socdaal dhammaanteen aan wada mareyno kuna xukumanahay laguna kala horreynaayo,waana wax imanaya haddii xaqa wakhtigiisu dhammaado,si kasta oo daranyo kuu heyso,si kasta oo daranyo daaweyn la,aan kugu dhacdo,si kasta oo laguu dhigo dhakhtarada ugu wanaagsan dunida laguna waraabiyo dawo kasta haddii aad xijaabaneyso waad baxeysaa.

Cadceedii soo baxdey sannadii 2017 oo socotey 365 ayaannu ku wada jirney tababarka macallimiinta jaamacadda hargeysa,haddana in ka badan 700 maalmood oo aanu ku jirney Waxbarashadda heerka labaad ee Aqoonta manaahijta ayaannu isku Ardey iyo Shaqaale wada aheyn,Socdaalkaasi saddexda sanno ah intaanu kala maqneyn ayaa yareyd,wareegaa nololeed wax aan ku soo koobo aan aheyn in uu aqoon badan bartey intii ugu danbeysey noloshiisa garan maayo,in uu in badan iga farxin jirey waxaan uga xasuus badanahay maanta garan maayo.

Haddii aan soo af meero,waxaan Macasalameyney Sxb iyo Qof ka mid ah bahda Macallimiinta waxbarashadda sarre ee dalka gaar ahaan jaamacadda hargeisa,Sxb Xasuustadii,kaftankii,qofnimadaadii nolosha u furneyd in badan wey nala noolan doontaa,Dunida waxaad ka qaadey intii illaahey kaaga qorey,Akhrina Halkii Wacan,Raxmada Illaahay Ayaanu ku soo bariney.Dadnimadayada wax ka mid ah in aan qiimo u yeellno, una heyno Wanaag aan duugoobeynin kuwo soo dhisey isla markaasina qaabeeya Ardeyda beritoole guusha u horseedeysa Dalkooda iyo dadkooda.Halka xabaashada Rabi ka dhigey,Baro qabow iyo guri naxariis leh.ooh Dhimasho. Ducaan kuugu deeqney idam Alle.

