Dawladda Somalia oo ka.Laabatay dhexdhexaadnimadii Colaad Ethiopia Toosna u Taageertay Dawladda Dhexe

Muqdisho (OWN) – Dowladda Soomaaliya ayaa dib ugu laabtay qoraal horey ay uga soo Saartay Wasaaradeeda Arrimaha Debedda oo ay taageero ugu muujisay dowladda Ethiopia oo dagaal kula jirta xisbiga TPLF ee maamula gobolka Tigray ee dalkaas.

Qoraalkaas, oo lasoo dhigay bogga website-ka rasmiga ah ee wasaaradda iyo sidoo kale cinwaanka twitter-ka ee wasaaradda ayaa lagu yidhi “Soomaaliya waxay xaqiijineysaa inay ku garab taagan tahay dowladda Ethiopia ee uu hoggaamiyo ra’iisul wasaare Abiy Ahmed ilaalinta nidaamka dastuuriga ah iyo midnimada dhuleed ee Ethiopia.”

Si kastaba saacado kadib qoraalkaas ayaa laga saaray twitter-ka iyo bogga wasaaradda, waxaana kadib qoraal soo saaray wasiirka arrimaha dibedda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo lagu beeniyey qoraalka hore.

Qoraalka oo uu Cawad soo dhigay cinwaankiisa shakhsiga ah ee twitter ayuu ku yidhi “Waxaan caddeynayaa inuusan jirin qoraal rasmi ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibedda oo ku saabsan xaaladda Ethiopia.

Qoraalka la wareejinayo ma matalo aragtida dowladda Soomaalia, sidaas darteed ma ahan mid sax ah.”

This is to clarify that there is no official statement from @MofaSomalia regarding the situation in #Ethiopia. The statement making rounds does not represent the views of the Federal Government of Somalia, and therefore is not valid.

— Amb. Ahmed Awad (@MinisterMOFA) November 18, 2020