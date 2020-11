Hayb-Sooc:

Published by: yaska

Gabyaa Siciid muuse Sheekh madhibaan oo Haybtiisu Hufane Tahay kasoo jeeda Sanaag bari, ayaa waxa Weydiin uu weydiiyey Qoraaga Abdiqadir Aroma (AHN) waxay u dhignayd sidan:

Hadii Hufane degan laas-qorey, Hawraarsame degan geddo, Hawle degan dirir-dhaba, Xoryeel deggan bender-bayla, muuse-dheriyo Deggan Hargiesa, iyo Eeyle deggan Baay sidee bay ku noqon karaan Hal To oo Qaadhaan- wadaag ah?

Jawaab haboon looma hayo Se waxay u eegtay jawaabtii Siciid muuse (Eebbow Ajigu goob wada deggay nagu gumeysteen).

Waa kan gabaygii siciid muuse sheekh madhibaan:

-Hadii Eebahay nagu gallado boqolkunoo geella

-Oo guunyada lo’aad iyo Ginni cas naloo dhiibo

-Faras Gaaddo weyn iyo hadii adhi naloo gooyo

-Gidigood gabooye haduu gaar iskugu baydho

-Intaasoo Gamaamudan haduu eebe nagj gaacsho

-Gob inaanu Noqon waan hubaa Guuxa doqomeede

-Gartana guurtidaan noqon lahaa Gollaha waaweyne

-Amarse guulay soo dejoo reerkayaga gaadhay

-Gacan madhan way gooman tahay goor iyo alleyle

-Garbahayga kala goosmay baa guuldaraday keenay

-Garaarsami ma diidani ilaah gogol

dhigiisiiye

-Wax i gubaya guufkaa madow hadal guhaadeede

-Gu’ nin jirey nin wada goostay iyo Gaane iyo sheybe

-Gambooleyda naaguhuna waa nagu Gunuusaane

-Nabsi gudaya Eeboow nasii Oo guriga noo dooji

-Allow guulle noo fidi gargaar samo na gaadhsiiya

-Ummad gacal geesi baanu nahay odaya goolmoone

-Madhibaanka goonyaha dagee kala gawaan raacay

-Muuse dheriyo gacanta labaad gabalba meel aaday

-Iyo gooni daaqoow yibraha Gabalba meel joogo

-Garabkayga Tumaalada dhulkaa Aad u kala Goosmay

-Hawlaha galbeedkaa degay iyo Gobol xeryaaloobay

-Ganka yaxarka Hawraarsamaha geddo ku noolaada

-Ganafaaga Eylaha ee Geel iyo guunyo laga dhaarshay

-Allow guule waa Guutooyinkaas gocashadaydiiye

-Allow guule soo ururiyoo gaar iskugu baydhi

-Allow guule tawfiiq dhex geli garasho waayeel leh

-Allow Guule gaawaha ka madhan malab u soo gaaci

-Allow Guule guufkaa madow naga gobbee maanta.

# Cabdirisaaq Darwiish

Xigasho Buuga: Taangiga Tigreega