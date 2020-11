Badhasaabka gobolka Maroodijeex iyo Maayirka Caasimadda Hargeysa Oo Amaro Cusub Kusoo Rogay Taageereyaasha Xulalka

Published by: yaska

Badhasaabka gobolka Maroodijeex Jaamac Xaaji Axmed iyo maayirka Caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid (SOLTELCO) ayaa fariin u diray taageereyaasha xulalka kubadda cagta ee goboladda Somaliland iyo kubada kolayga ku metelaaya koobka goboladda Somaliland ee ka socda caasimadda Hargeysa.

Badhasaabka gobolka Maroodijeex iyo Maayirka Caasimadda Hargeysa ayaa sheegay in ciyaaraha goboladda Somaliland ee ka socda magaaladda Hargeysa ay soo jiiteen indhaha caalamka, isla markaana loo baahan yahay in la ilaaliyo amaanka.

Badhasaabka iyo Maayirka ayaa sheegay in amaro lagu soo rogay garoonka Hargeysa Stadium, kuwaas oo la xidhiidha gelitaanka garoonka Hargeysa Stadium, waxaanay tilmaameen in ciyaarahan loo qabtay is dhex gal, in ciyaartoydu iyo bulshadduba ay is dhex galaan iyo in lagu walaaloobo.

Masuuliyiintan ayaa sheegay in ciyaarta maalinta Berri ah dhici doonta ee ay wada ciyaari doonaan xulalka goboladda Hawd iyo Daad-Madheedh in taageereyaashu ay fadhiisan doonaan tarabuunka kasoo jeeda dhinaca Galbeedka ee uu ku yaalo VIP-gu ay dhinaca Koonfureed fadhiisan doonaan taageereyaasha gobolka Hawd, halka ay dhinaca Waqooyina fadhiisan doonaan taageereyaasha gobolka Daad Madheedh.

Sidoo kalena soo jeedka dhinaca Barri tarabuunka ku yaalla ayaa isagana ay sheegeen in sidaas oo kale loo fadhiisan doono, ayna taageereyaashu u fadhiisan doonaan.

Dhinaca bixitaanka laga baxaayo garoonka ayay masuuliyiintani sheegeen in albaabada u jeeda dhinaca Koonfureed ay ka bixi doonaan taageereyaasha gobolka Daad-Madheedh, halka ay albaabada u jeeda dhinaca Waqooyi iyo Barina ay ka bixi doonaan taageereyaasha gobolka Hawd.

Kooxahan ciyaaraaya ayay usoo jeediyeen in ay u hambalyeeyaan kooxda laga badiyaa kooxda badisay, waxaanay goboladda kale ee isugu soo hadhay ciyaaraha goboladda Somaliland usoo jeediyeen in ay ilaaliyaan anshaxa iyo amaanka.