Siyaasi Cabdillaahi Darawal oo ka Hadlay Qabsoomida Doorashooyinka Dalka

Published by: yaska

Siyaasi Cabdillaahi Xuseen Iimaan Darawl, oo xilal wasiirnimo ka soo qabtay xukuumaddihii Somaliland, ayaa ka hadlay suurtagalnimada in ay qabsoomaan sannadka soo socda doorashooyinka golayaasha degaanka iyo wakiilladu.

Cabdillaahi Xuseen Iimaa, waxaa kale oo uu sheegay in xeerka doorashooyinka iyo diwaangelinta codbixiyayaasha ay ku jiriraan Qodobo ay ku caddahay in la wada qaban karo doorashooyinka isku sidkan ee wakiillada iyo deegaanka, haddii ay habboonaato.

Waxaa kale oo uu intaas ku daray in loo baahan yahay in lays waydiiyo in sannadka 2021-kii inay qabsoomi karaan doorashooyinku iyo in kale.

Cabdillaahi Xuseen Imaan waxaa uu yidhi “Xeerka doorashooyinkka waxaa lagu soo daray qodobka 6aad oo sheegaya in guddida doorashooyinku ay qaban karaan hal doorasho iyo wixii ka badan, haddii ay habboonaato, waana in la is waydiiya in imika ay habboon tahay in doorasho la qaban karo doorashooyinka dabayaaqada sannadka 2021-ka, xisbiyada Qarankana waxa muddo xileeedkoodii u hadhay muddo laba sano ah”