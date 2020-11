Ka hortaga Arag-darrayntu waa Mas’uuliyad Qaran

Dareeme-yaasha shanta ah ee bani’aadamka lasiiyay ka ay ugu cabsi badan yihiin in ay waayaan waa Araga. Aragu waa intiinka rajada, waa daaqad aynu ka daalacano dareenka qofka, waa diirad aynu ku daawano duldulaanka nolosha. Quruxda iyo fool-xumada, farxada iyo naxdinta, guusha iyo guul-darrada intaba waxa inoo kala soora oo kala seereeya waa araga iyo awoodiisa.

Sanadkasta khamiista labaad ee bisha October waxa loo asteeyay in la xuso korna loo qaado wacyi gelinta bulshooyinka ee ilaalinta Araga. Mar hadii 75% arag-darraynta iyo arag-beelkaba ay ka dhashaan sababo laga hortagi karo muhimada ay maalintani leedahay (World Sight Day) waxa weeye in guud ahaan bulshada, gaar ahaana dowlada, lagu dhiiri geliyo in ay kordhiyaan dedaallada lagu yaraynayo arag-darraynta iyo arag-beelka iyo in dowladuhu kordhiyaan miisaaniyadaha loogu talo galay badbaadinta araga.

Xogta laga helay ururka “Vision Loss Expert Group” ayaa waxay ina tusaysaa in sanadkii 2015 kii, 217 milyan oo qof ay ka cabanayeen arag-darrayn dhexe iyo mid culus, halka 36 milyan oo qof ay arag-la’aayeen. Waxa la filayaa in sanadka 2050 tiro-koobka dadka arag-dareeyay iyo kuwa arag-beelayn ay gaadhaan 587.6 milyan iyo 114.6 milyan. Arag-darraynta iyo arag-beelku waxay aad ugu sii badan yihiin bulshooyinka dhaqaalahoodu hooseeyo (89%) iyo gaar ahaan dumarka (55%).

Xannuunka Macaanku ayaa ah sababta koobaad ee keenta arag-darraynta iyo arag-beelka laga hortagi karo ee dadka da’doodu u dhaxayso (20-65 sano). Diabetic retinopathy waa mid ka mid ah mushkiladaha tirada badan ee macaanku ku keeno indhaha sida Cataract, Gluacoma, diabetic macular oedema). Saddexdii qof ee Macaan hayoba midkood ayaa leh Diabetic retinopathy; tobankii qof midkoodna waxa uu gaadhi doonaa heer uu aragiisa halis geliyo ama uu beeloba.

Marhadii la filayo in dadka Macaanka qabaa ay ka kordhaan 463 milyan sanadkii 2019 oo ay gaadho 700 milyan sanadka 2045, howl gal degdeg ah ayaa loo baahan yahay in laqaado si looga hortago tirada xad-dhaafka ah ee arag-darraynta iyo arag-beelka ah ee xannuunkani keeno karo; gaar ahaan wadankeena oo kujira wadama ay aafadani aad ugu xoogaysanayso, ku baraarug sanaanteeduna ay aad u hoosayso.

Waxa loo baahan yahay in la qorsheeyo, siyaasad hirgelineedna loo dejiyo barnaamij qaran (Nationwide screening programme) oo dadka arag-darraynta iyo arag-beelka halista ugu jira lagu baadho si loo ogaado inta aanay dhibaatadu ina hafin.

Waxa loo baahan yahay in yoolka la saaro sidii loo ogaan lahaa dadka xannuunka macaanka qaba laakiin aan is ogayn; in laga shaqeeyo sidii loo yarayn lahaa khataraha soo hogaamiya Macaanka, gaar ahaan dumarka, iyo in la dejiyo qorshe-yaal dhamaystiran oo laga hortegayo xannuunda keena arag-darraynta iyo arag-beelka. Hadii talada iyo tamarta la isku biiriyo teed kasta waa laga talaabsan karaa.

