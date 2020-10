Daawo Khudbaddii Madaxweyne Muuse Biixi ee Hara-sheekh iyo Dareenkii Shacbiga ku dhaqan

Published by: yaska

Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo goob fagaare ah kala hadlay bulshada reer Hara-sheekh ee soo dhaweysay, ayaa hoosta ka xarriiqay in xukuumadda uu hoggaamiyaa qorshaheeda safka hore kaga dartay in la horumariyo baahiyaha Aas-aasiga ah ee degmada Hara-sheekh, waxana isaga oo arrimahaas ka hadlaya uu yidhi,“Hara-sheekh in MCH casri ah laga dhiso wasaaradda caafimaadka qorshaheeda sannadkan dhammaanaya way ku jirtaa, haddii ay la raageenna Insha Allah way iman doonaan oo way bilaabi doonaan, waayo waa qorshe hore u yaallay.”