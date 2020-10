Beesha Hawiye Oo War kulul kasoo Saartay Xadhiga ay Sheegeen in Lagu la Kacay Taliyihii Danab. Iyo Aqoon yahankale(Sawiro)

Published by: yaska

Waxaa maanta Muqdisho ka dhacay kulan ay kasoo qeyb galeen Waxgaradka ,Dhalinyarada, Aqoonyahanada iyo haweenka Beesha Hawiye,

kulankan ayaana looga hadlayay xadhiga sharci darada ah ee loo geestay Taliyihii hore ee ciidamada Danab Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik Maalik.

Waxgaradkii iyo dhamaan dadkii kala duwanaa ee kulanka ka hadlay ayaa si kulul u cambaareeyay xariga sharci darada ah ee loo geestay taliyihii hore ee ciidamada Danab Ismaaciil Cabdimaalik oo mudo bil kabadan ku xiran Wasaarada Gaashaandhiga.

Waxa ayna ugu baaqeen Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo in si shuruud la’aan ah usoo daayo taliyaha ay sheegeen in loo xiray in uu ku heyb yahay Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya loona raadinayo dambi been abuur ah.

Gabo gabada kulanka ayaana laga soo saaray War Saxaafadeedkan.

WAR-SAXAAFADEED:

Annaga oo ah Odoyaasha dhaqanka, Siyaasiyiinta, dhallinyarada Beelaha Hawiye, waxaan halkaan kusoo gudbineynaa gabood fallo iyo Xad-gudubyo badan oo ay Madaxda Qaranku kula kaceen Beesha iyagoo si qaldan u adeegsanaya Awooda Dowladnimo.

Waxaana ka mid ah dhacdadii ugu danbeesay ee Madaxda Sare ku amartay xadhiga Taliye Ismaaciil Cabdimaalik Maalin, oo ku Magacaabnaa Taliyaha Guutada 16’aad ee DANAB,

kaasoo ah sarkaal ku sifoobay daacadnimo, wadan jaceel, hawkarnimo, iyo u dhabar adeeg shaqada Qaranka ee loo igmaday, Hawlihii u qabtay Ismaaciil waxaa ka mid ahaa:

In uu hoggaaminayay Dagaalkii looga xoreeyay Cadowga Alshabaab Degmada JANAALE, oo ahayd goobta ay ka soo abuubuli jireen qaraxyada lagu dhibaateyo Dadka degan Magaalada Mogadishu.

2-Waxa uu Tayeeyay Aqoonta hawl-galineed ee Askarta iyo Saraakiisha Ciidanka DANAB, ayadoo ay yaraatay khasaaraha nafeed ee soo gaadhay Guutada.

3-Waxa uu ballaariyay deegaanada ay ka hawlgasho Guutada, asaga oo gaarsiiyay dhammaan xarumaha Dowlad-goboleedyada.

4-Waxaa uu kordhiyay hawlgallada lagu burburinayo, laguna cidhibtirayo jiritaanka Cadowga Alshabaab.

Waxyaabaha sharciga Khilaafsan ee lagula kacay G/le Ismaaciil:

Sarkaalka asaga oo gudanayo waajibaadkiisa shaqo ee uu qaranka u hayay ayaa Madaxda Sare ku sameeyay shaqo joojin iyo resto baalmarsan xeerarka u degsan Ciidanka Xoogga Dalka.

2-Waxaa loo Adeegsaday Awood dowladnimo si aan waafaqsaneen Sharciga.

3-Waxa uu dhaafay muddii 42 cisho ahayd ee uu Sharcigu u ogolaanayay Taliyaha Xoogga in Sarkaal u Xidhanaan karo.

4-Waxaa isku mar lagu wada sameeyay Shaqo Joojin, Xarig iyo Xil ka qaadis hal mar ah, taasoo aan waafaqsaneen Xeerarka ciidanka u yaala.

5-Waxaa Amar Madaxda Sare ka yimid uu Taliyaha Ciidanka Xoogga ku soo saaray warqad looga codsanayo Maxkamadda in G/le Ismaciil loo taxaabo Xabsiga dhexe, si loogu qaarijiyo halkaasi.

6-Waxaa uu Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka ku hayaa Ismaaciil cadaadis iyo dulmi joogto ah oo ku saleysan Arrimo Shakhsi ah.

Sababaha uu ku xidhan yahay Ismaaciil Abdimalik

Waxaa uu u xiranyahay Taliye Ismaaaciil Abdimalik Arrimaha soo socdo:

Waxaa Taliyaha Ciidanka iyo Madaxda Sare ee Dowladda u arkeen Ismaaciil in uu saaxiib iyo qaraabo dhaw la yahay Ra’iisul Wasaarahii hore Hassan Ali Khayre.

3-In Saraakiil badan hab beel ahaan ah xilalkooda looga qaaday, laguna bedelay kuwo ku heyb ah Madaxweyne Farmaajo.

4-Taliyaha Ciidanka waxa uu u bartilmaameysanayo G/le Ismaciil ayaa ah Arrimo shaqsi ah oo ka dhaxeeyo awgeed.

5-Waxaa la doonayaa in Sarkaalka loo sameeyo danbi been-abuur ah iyo Arrimo aan jirin, lana horgeeyo Maxkamada CQS, si loo qanciyo Mareykanka oo jawaab u raadinaya sababaha loo xidhay Sarkaalka, xil ka qaadisna loogu sameeyay.

Beesha, ayada oo ilaalineysa, Midnimada iyo Jiritaanka Dowladnimo, ayay la fadhiisatay Madaxweyne Farmaajo laba (2) jeer,

Si Arrimahaan jira loogu helo xal waara, loona joojiyo Dulmiga iyo ku tagrifalka Awoodeed ee lagu hayo Beesha, kulmadaas iyo ballanqaadyadii uu Madaxwayne Farmaajo sameeyay ayaan kasoo bixin wax miro dhal ah.

Haddaba, Waxa ay beesha si cod dheer ugu sheegaysaa Madaxweynaha in si degdeg ah G/le Ismaaciil xoriyadiisa dib ugu helo.

Waxa ay beesha ka digeysaa Arrimaha ay ku howlan yihiin Madaxda Sare ee Dowladda oo kale ah:

Sumcad dilis iyo ku-xad gudub kasta ee khilaafsan sharciga ee lid ku ah sharafta Ismaaciil.

2-Abuurista dambiyo aan jirin ee lagu horgeenayo G/le Ismaaciil Abdimalik Maxkamadda.

3-In Madaxda sare ee dowladda ay joojiso Musuqa iyo Eexda Beeleysan ee ka dhexwadaan Ciidamada Qaranka

Gunaanad

Ayada oo Baaqani si toos ah ugu socdo Madaxwayanaha JFS ayaa, haddii aan jawaab deg deg ah uga helin Arrimaha aan kor kusoo tilmaanay, wax Allaale iyo wixii dhibaato iyo Mas’uuliyad darro ah ee ka yimaado waxaa qaadi doona Madaxwayne Farmaajo.