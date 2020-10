Sucuudiga oo Xusulduub ugu Jira siduu Xidhiidh Buixa ula Samaysan lahaa Yuhuudda

Riyadh (OWN) Wasiirka Arrimaha Debedda Sacuudiga Amiir Faisal Bin Farhan Al-Saud ayaa ku dhowaaqay in dalkiisa rumeysan yahay in ugu dambeyn “uu caadiyeyn doono” xiriirka Israel, waxaa sidaas weriyey Machadka Washington ee Daraasaadka Siyaasdda Bariga Dhow.

Kulan uu Machadka qaab Online ah kula yeeshay ayuu Amiir Faisal ku yidho“waxaan rumeysanahay in hadda loo baahan yahay in diiradda la saaro in Falastiiniyiinta iyo Israa’iiliyiinta lagu soo celiyo miiska wada-hadalka.

Ugu dambeyntii, waxa kaliya ee horseedi kara nabad iyo xasilooni waarta waa heshiiiska dhex mara Falastiiniyiinta iyo Israa’iiliyiinta.”