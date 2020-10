Dalka Faransiiska Oo Qorsheyneya inuu Mamnuuco Guurka Xaasaska Badan

Published by: yaska

Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska wuxuu sheegay in hindise sharciyeedkan aysan si buuxda uga doodin xildhibaanada- wuxuu soo jeedinayaa in 18,100.36 oo doolar lagu ganaaxi karo dhakhtar kasta oo lagu helo in uu bixiyay shahaado caddeyneyso in gabadha ay bikro tahay.