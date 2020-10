Dimuqraadiyadii Ka Muuqatay Doodii Xeerka Kulmiye

“Soo jeedintii Dr. Cumar Shacayb Ayuu Shirweynahu Qaatay”.

Shirweynaha 4-aad Ee Xisbiga kulmiye oo maalintii 2aad galay ayaa laga dooday wax ka badal iyo kaabis lagu sameeyay Qodobo ka mida Xeerka Xisbiga. Qodobka ugu xasasisana wuxuu ahaa Tirada Xubnaha Golaha Dhexe oo Shirgudoonku soo jeediyay in la dhimo oo halkii 240 uu ka ahaa laga dhigo 153 xubno.

Omar Shucayb oo hadalka ugu horeeyay ayaa soo jeediyay in tirada Golaha Dhexe ee Xisbiga kulmiye sidiisa hore loo daayo oo xubinta golaha dhexe lagula xisaabtamo waajibaadka iyo shaqada uu xeerku faray isla markana uu noqdo qaadhaan bixiye, maadaama Golaha Dhexe uu yahay hay’add muhiim u ah jiritaanka xisbiga. Dood iyo aragti is-weydaarsi kadib Shirgudoonka shirweynuha wuxuu cod geliyey qodobka ah in la dhimo tirada golaha dhexe in 153 laga dhigo iyo in sidii hore loo daayo 241.

Madasha waxa fadhiyay 806 ergay, waxa ogolaaday in la dhimo golaha dhexe 17 ergay, waxa diiday 789 ergay, cid ka aamustayna ma jirin, sidaas ayuu ku ansaxay, Shirweynahu wuxuu qaatay soo jeedinta Dr. Cumar Shucayb, wuxuuna diiday wax ka badalka in lagu sameeyo. Waxana laysku waafaqay in tirada Goaha Dhexe ee xisbigu ay sidoodii hore ahaadaan, iyada oo 241 xubnood ay ka imanayaan Gobolada Somaliland oo dhan, taas oo Haweenku gobol kasta ku yeelan doonaan qoondo 20% ah lamana qaban doono liis ay ka maqan yahiin percentage haweenka loo qoondeeyay.

Ergooyinka shirweynaha 4aad ee xisbiga kulmiye oo runtii soo bandhigay dood hufan oo ay ka muuqato dimuqraadiyad iyo bisayl siyaasadeed oo ah astaanta XISBIGA KULMIYE.

Guul iyo Gobonimo

Mohamed Gacayte.