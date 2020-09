SAAXIR YAMANIYA EE UU LLIINKIISU HOOSTA KA MUUQDO EE HADA TOOWBADDA KEENAY AYAA QARXINAYA SIRO BADAN OO KHATAR AH OO KU SAABSAN SIXIRKA, SAAXIRIINTA IYO SHAYAADIINTA AY WADA SHAQEEYSTAAN WAXAANA KA MID AH KUWAN SIRA UU SHEEGAY KUWAN,

Published by: yaska

1) DUMARKA UUGU TAGA SIXIROOLAHA SI NINKOODU U SII JECLAADO AY INTOODA BADAN WAY SII KALA FOGAADAAN SIXIRKA DARTIIS.

2) MARKA CILAAJKA DOONTA WAXA UU SAAXIRKA WADAADKA ISKA DHIGAYAA KU XIDHAA IN AY MARKA HORE SINAYTSAAN SI DABEETO AY U SUUROOWDO DAWAYNTOODU, SIDAA AWGEED, WAA IN SAAXIR RUSHEEYE, KOOXDIISA IYO KUWA KALE EE LA MIDKA AH KA WARHAYSAA, HAYA’DDA WANAAG -FALISTA IYO XUMAAN REEBISTA SOMALILAND IYO CIIDAMADA BILAYSKUBA WAANA IN AAN KALIGOOD LAGU SII DAYN DUMARKA MASAAKIINTA AH.

3) WAXA KALE OO UU SHEEGAY SAAXIRKAA TOOWBADDA KEENAY, IN AAYTUL-KURSIGA OO LA AKHRISTAA AY KA ADAGTAHAY SIXIRKA IYO SHAYAADIINTABA OO ISAGA LAFTIISA AY KA IRADAY SHAYAADIINTII UU ADEEGSANAYAY KA DIB MARKII UU HOOSTA KA AKHRIYAY QOF UU ISKAGA DHIGAYAY IN UU DAWAYNAYAYO KAASO OO U WARAMAY KA DIB MARKII UU TOOWBADDA KEENAY.

4) WXA KA LE OO UU SHEEGAY , IN UU DADKA ISKAGA DHIGI JIRAY SHEEKH OO UU SUULIGA GALO ISAGA OO M ATALAYA IN UU SOO WAYSA QAADANAYO LAAKIIN WAXA UU SHEEGAY IN UU NIJAAS ISA SOO MARIN JIRAY DADKUNA AY MOODAYAAN QOF SOO WAYSA QAATAY.

By Hassan Maal