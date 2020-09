Gudoomiyaha Baarlamaanka Somalia oo Si adag uga Hadlay Qodobo Loosoo Gudbiyay

Waxaa uu sheegay sharciga Maanta laga doodayay in uu ku jiray qodob ka hor imaanaya diinta Islaamka kaasi oo horay ay usoo Ansixiyeen Golaha wasiirada, balse xildhibaanada ayuu sheegay in ay diideen in ay meel mariyaan sharcigaas oo diinta islaamka si cad uga hor imaanaya.

Waxaa uu sheegay in sharciga ay dabada ka riixayaan mas’uuliyiin ka tirsan dowladda oo wasiiro iyo Xildhibaano isugu jira, ayna doonayaan in la Ansixiyo, qodobo ka mid ah ayaa waxaa uu sheegay in ay banneynayaan Sinada iyo in dadka isku Jinsiga ahi isku tagi karaan.