Iiraan Oo Toban Laabtay Macdanteeda Uranium-ka

Published by: yaska

Iiraan ayaa hadda haysata in ka badan toban jeer xaddiga macdanta uranium-ka, ee loogu oggolaa heshiiskii caalamiga ahaa, sida ay sheegtay hay’ada Qaramada Midoobay u qaabilsan la socoshada Nukliyeerka.

Wakaaladda Caalamiga ah ee Tamarta Atoomigga (IAEA) ayaa sheegtay in keydka Yuraaniyamka ee Iran korordhkiisu uu gaadhay 2,105kg (4,640lb) – oo aad uga sarreeya 300kg oo ahaa intii lagu heshiiyay 2015.

Iran ayaa had iyo goor sheegta in ay xaq u leedahay in ay hesho tamarta nukliyeerka, waxaanay ku nuuxnuuxsataa in barnaamijkeeda nukliyeerku yahay mid nabagelyo oo keli ah.

Arrintan ayaa timid kadib markii Iiraan ay fursad u siisay kormeerayaasha IAEA inay galaan mid ka mid ah laba goobood oo looga shakisan yahay inay horey uga kaydiyaan tamarta nukliyeerka.

Hay’addu waxay sheegtay in ay tijaabo ka qaadi doonto goobta labaad dhammaadka bishan.

Sannadkii hore, Iiraan waxay si badheedh ah iyo si guudba uga noqatay ballanqaadyadeedii ay ku gashay heshiiskii caalamiga ahaa ee nukliyeerka, oo ay saxiixeen 2015-kii Iran, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka, Ruushka, Ingiriiska iyo Mareykanka.

Waxaana ballamahaas ka mid ahaa soo saarista uranium ka badan intii loo oggolyahay – in kasta oo ay tahay kordhintani yihiin mid ka hooseeysa inta loo baahan yahay in loo adeegsado hubka atomiga ah.

Si loo sameeyo hub nukliyeer ah, Iran waxay u baahnaan doontaa inay soo saarto 1,050kg oo ah 3.67% uranium la badiyey, laakiin waxay markaas u baahan tahay inay sii kobciso taas 90% ama ka badan, sida ay sheegtay kooxda u doodda Mareykanka ee fadhigeedu yahay Ururka Xakameynta Hubka.

Khubarada qaarna waxay leeyihiin howsha tayeynta waxay qaadan kartaa waqti dheer, haddii Tehran ay doorato inay sidaas sameyso.

Toddobaadkii la soo dhaafay, Iiraan waxay sheegtay inay “si daacadnimo leh” ku oggolaatay inay kormeerayaasha hubka booqdaan goobaha kaydka, si ay u xalliyaan arrimaha taagan ee la xihiidhaa ilaalinta nukliyeerka.

Warbixintii ugu dambeysay, ee ay soo saaraan hay’adda caalamiga ah ee ilaalisa lana socota Nukliyeerka waxay ku sheegeen in Iran “ay u oggolaatay kormeerayaasha hay’adda goob ay ka qaadaan muunad ay ku ogaadaan halka wax marayaan”.

“Muunaddan ayaa ay baadhi doonaan shaybaadhaadhayaal ka tirsan shabakadda hay’adda, “ayay sii raaciyeen

Iran ayaa joojisay u Hoggaansanaanta dhowr ballanqaad sanadkii hore iyada oo Kaga Aargudanayosa cunaqabateyntii Mareykanka ee uu dib u soo celiyey Madaxweyne Donald Trump markii uu heshiiska ka baxay.