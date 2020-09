Digniin: Caano

Published by: yaska

Digniin

Waxaa jiro caano lagu magacaabo Nunalac oo lagu iibiyo suuqyada Gobalada kala duwan ee Somalia, Shirkada Dauus waxay sheegtaa in caanahaas lagu sameeyay Dalka Mareykanka (Made in USA), laakiin baaritaan ka dib waxaa cadaatay in caanaha Dhalaanka ee Nunalac® in aan lagu sameynin USA mana haysato oggolaanshada Hay’ada Dawooyinka iyo Cuntada Dowlada Mareykanka ee FDA.

Cadeyn:

– Ma jirto hal cadeyn in caanahaas lagu sameeyay USA, sidoo kale caanahaan kuma jiraan list alaabta America laga dhoofiyo ee Somalia loo diro. ( Department of Commerce; Office of the United States Trade Representative)

– FDA database kuma jirto in la Nunalac approved tahay ( Check FDA database; https://www.fda.gov/in…/fda-basics-industry/search-databases)

– Caanaha Nunalac si sharci ah ma loogu iibiyo suuqyada America ( google ka baar goobaha laga heli karo Nunalac ee America)

– Calaamada (®) ee mar walbe ku ag qoran Nunalac waxaa laga wadaa calaamad ganacsi oo diiwaangashan (registered trademark), laakin haddi Nunalac ka baartid barta calaamadaha ganacsiga dowlada Mareykanka ee USPTO waxaa muuqanaayo in la isku dayay in magacaas trademark loo sameeyo balse laga caajizay oo la dhameystirin, hadda magaca Nunalac Active ma ahan, qof walbe ayaa adeegsan karo. Eeg boga rasmiga ee hay’da dowlada mareykanka u qaabilsan calaamadaha ganacsiga ee USPTO (http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield…)

– Shirkada Dauus Waxay Seller account ku leedahay Shirkada Alibaba, Alibaba badanaa waxaa lagu gadaa alaabta China lagu sameeyo. Link shirkada ee suuqa Alibaba https://us1017384128.m.fm.alibaba.com/company_profile.html…

– Addresska shirkada Dauus Company ee Magalaada Bloomington MN waa mid fake ah, addresskaas waxaa loo isticmaala xafiis u yaal camal ( Virtual Office) oo qof kasta $84 bishii ku kireysan karo, si u xaqiijisid google ka baar address ka shirkada oo ah “3800 american boulevard west suite 1500 bloomington mn 55431”